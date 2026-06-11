افتتاح ۴۷ پروژه کشاورزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی عصر پنجشنبه، همزمان با فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران، از افتتاح و بهرهبرداری ۴۷ پروژه بخش کشاورزی در آذربایجان شرقی خبر داد و اظهار کرد: این پروژهها با هدف توسعه زیرساختهای تولید، افزایش بهرهوری منابع، تقویت امنیت غذایی، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد اشتغال پایدار در نقاط مختلف استان اجرا شدهاند.
وی با اشاره به شعار امسال هفته جهاد کشاورزی با عنوان «امنیت غذایی در سایه وحدت و امنیت ملی» افزود: مجموع اعتبار هزینهشده برای اجرای این طرحها ۹ هزار و ۲۶۰ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال است که با بهرهبرداری از آنها، ۵۰۹ فرصت شغلی مستقیم و یکهزار و ۶۳۹ فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد میشود و ۲ هزار و ۷۴۴ خانوار نیز به صورت مستقیم از مزایای آنها بهرهمند خواهند شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه پروژههای یادشده در شش حوزه اصلی آب و خاک، صنایع کشاورزی، دام و طیور، باغبانی، امور عشایر و منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شدهاند، گفت: هر یک از این طرحها نقش مهمی در توسعه پایدار کشاورزی، ارتقای بهرهوری و افزایش ظرفیت تولید در استان دارند.
شفیعی در تشریح پروژههای حوزه آب و خاک اظهار کرد: ۲۲ پروژه در این بخش با اعتباری بالغ بر ۴۸۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال به بهرهبرداری میرسد که زمینه اشتغال مستقیم ۳۴۷ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۹۹۷ نفر را فراهم میکند و یکهزار و ۴۱۷ خانوار نیز از مزایای آن بهرهمند میشوند.
وی ادامه داد: توسعه و بهسازی شبکههای آبیاری، مدیریت بهینه منابع آب، افزایش راندمان مصرف آب و ارتقای بهرهوری اراضی کشاورزی از مهمترین اهداف اجرای این پروژهها در بخش آب و خاک است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به سهم بالای صنایع کشاورزی در میان پروژههای افتتاحی گفت: ۶ پروژه در این حوزه با سرمایهگذاری ۵ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری خواهد رسید که برای ۱۰۰ نفر اشتغال مستقیم و ۲۰۷ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد میکند و ۱۹۰ خانوار نیز از منافع آن بهرهمند میشوند.
وی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از جمله راهکارهای مؤثر در افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی دانست و افزود: تکمیل زنجیره تولید، کاهش ضایعات، فرآوری محصولات و توسعه بازارهای هدف از مهمترین نتایج اجرای این طرحها خواهد بود.
شفیعی همچنین از افتتاح ۴ پروژه در حوزه دام و طیور خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها ۲ هزار و ۴۶۹ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که با بهرهبرداری از آنها ۲۷ فرصت شغلی مستقیم و ۵۴ فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد میشود و ۳۷۰ خانوار نیز از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
وی توسعه واحدهای تولیدی، افزایش ظرفیت تولید فرآوردههای دامی و ارتقای بهرهوری واحدهای موجود را از اهداف مهم این پروژهها عنوان کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به آماده بهرهبرداری بودن ۵ پروژه باغبانی در استان گفت: برای اجرای این طرحها ۷۰۱ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که زمینه اشتغال مستقیم ۲۵ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۳۹ نفر را فراهم کرده است و ۴۵ خانوار نیز از مزایای آن برخوردار میشوند.
وی اصلاح و نوسازی باغات، توسعه گلخانهها، افزایش تولید محصولات باغی، بهبود بهرهوری و استفاده از فناوریهای نوین را از مهمترین دستاوردهای این پروژهها برشمرد.
شفیعی همچنین از بهرهبرداری ۸ پروژه در حوزه امور عشایر خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای این پروژهها ۳۷۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است و ۳۲۲ خانوار عشایری از مزایای آن بهرهمند خواهند شد. همچنین اجرای این طرحها زمینه اشتغال غیرمستقیم ۳۲۲ نفر را فراهم میکند.
وی هدف از اجرای پروژههای حوزه عشایری را توسعه زیرساختهای مناطق عشایری، بهبود کیفیت زندگی عشایر و حمایت از تولیدکنندگان این بخش عنوان کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی درباره پروژههای منابع طبیعی و آبخیزداری نیز گفت: ۲ پروژه در این بخش با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال اجرا شده است که برای ۱۰ نفر اشتغال مستقیم و ۲۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده و ۴۰۰ خانوار نیز از مزایای آن بهرهمند میشوند.
وی اجرای طرحهای آبخیزداری و حفاظت از منابع طبیعی را در مقابله با فرسایش خاک، مدیریت روانآبها، تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و حفاظت از منابع پایه تولید مؤثر دانست.
شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به مهمترین پروژههای قابل افتتاح در هفته جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: سردخانه دومداره رسول شهبازپور در شهرستان اهر با سرمایهگذاری یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، صنایع لبنی کاشفی در شهرستان میانه با سرمایهگذاری یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، واحد پرورش مرغ مادر حسینپور در مراغه با سرمایهگذاری ۲ هزار میلیارد ریال و صنایع تولید میوه خشک و لواشک امری در شهرستان شبستر با سرمایهگذاری یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از جمله مهمترین طرحهایی هستند که در این هفته به بهرهبرداری میرسند.
وی همچنین با تشریح برنامههای هفته جهاد کشاورزی در آذربایجان شرقی از ۲۱ تا ۲۷ خردادماه گفت: غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای جهاد سازندگی، تجدید میثاق کارکنان و بازنشستگان با آرمانهای امام خمینی(ره) و شهدای جهادگر، دیدار با خانوادههای شهدا و ایثارگران، اعزام گروههای خدماترسانی و دامپزشکی به مناطق روستایی، برپایی میزهای ارتباطات مردمی در نماز جمعه، برگزاری کارگاههای آموزشی، نشستهای تخصصی با فعالان بخش کشاورزی، بزرگداشت روز ملی بیابانزدایی، راهاندازی کاروانهای ترویجی و تبیین دستاوردهای بخش کشاورزی از جمله مهمترین برنامههای این هفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: افتتاح این طرحها گامی مؤثر در مسیر افزایش تولید، توسعه زیرساختهای کشاورزی، حمایت از بهرهبرداران، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق امنیت غذایی پایدار در استان است و میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی مناطق روستایی و تقویت تولید ایفا کند.
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