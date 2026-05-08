باختر: ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان باختر شامگاه جمعه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در سال گذشته قریب به ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی استان کردستان تزریق شد که این میزان نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۲.۵ برابر رشد داشته است.
وی افزود: از مجموع تسهیلات پرداخت شده، حدود ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به صورت نقدی و بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال نیز در قالب اعتبار تعهدی «نویپو» به بهرهبرداران بخش کشاورزی استان اختصاص یافته است.
سهم ۵۹ درصدی دام و طیور از تسهیلات کشاورزی
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به توزیع هدفمند منابع بر اساس ظرفیتهای منطقهای، دسترسی به منابع پایه، انرژی و میزان جذب سرمایهگذار در شهرستانها، بیان کرد: ۵۹ درصد از کل منابع پرداختی به واحدهای تولیدی دام و طیور و فعالسازی واحدهای پرواربندی اختصاص یافته است.
باختر ادامه داد: ۲۱ درصد از تسهیلات نیز به حوزه تولیدات زراعی و توسعه مکانیزاسیون، ۱۰ درصد به صنایع تبدیلی و تکمیلی و ۶ درصد به بخش باغبانی و تولیدات گلخانهای تعلق گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: مابقی منابع نیز در زیربخشهایی همچون شیلات، آب و خاک، دامپزشکی و سایر حوزههای مرتبط هزینه شده است.
پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ و منابع بودجهای
وی با اشاره به محل تأمین منابع این تسهیلات گفت: اعتبارات پرداختی از محل بند «الف» تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۲، ماده ۵۲ قانون الحاق، جزء یک و سه بند «الف» تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۳، کمکهای فنی و اعتباری، خط اعتباری مکانیزاسیون، فعالسازی واحدهای پرواربندی و اعتبار تعهدی نویپو تأمین شده است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کردستان اضافه کرد: سهم بخش کشاورزی استان از محل اعتبارات سفر رئیسجمهور، ۳۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده که قرار است در سال جاری با مشارکت ۹ بانک عامل به ۳۸۳ طرح کشاورزی پرداخت شود.
نیاز ۹۰ هزار میلیارد ریالی برای احیای واحدهای نیمهفعال
باختر در پایان اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، برای فعالسازی واحدهای نیمهتمام، راکد و نیمهفعال بخش کشاورزی استان، حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال منابع تسهیلاتی مورد نیاز است.
وی ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای انجام شده و همکاری شبکه بانکی، بخش قابل توجهی از این منابع در سال جاری جذب و به متقاضیان پرداخت شود.
