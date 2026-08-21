سارق ۳ دستگاه خودروی پراید و تیبا در قم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عباسعلی‌پور اظهار کرد: در پی وقوع سه فقره سرقت خودرو در قم، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان شعبه مبارزه با سرقت خودروی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.



وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی و بررسی‌های پلیسی، همچنین بازدید و بررسی محل‌های وقوع سرقت، موفق به شناسایی متهم شدند.



رئیس پلیس آگاهی استان قم ادامه داد: پس از شناسایی متهم و با اخذ نیابت قضائی، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه وی را در یکی از استان‌های همجوار دستگیر کردند.



عباسعلی‌پور خاطرنشان کرد: متهم در جریان تحقیقات و بازجویی‌های انجام‌شده به ارتکاب سه فقره سرقت شامل دو دستگاه پراید و یک دستگاه تیبا اعتراف کرد.



وی گفت: پس از تشکیل پرونده، متهم برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی قضائی به مرجع قضائی تحویل داده شد.