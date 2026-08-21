به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی فرازپور اظهار کرد: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان و اعلام کلاهبرداری از طریق لینک‌های آلوده و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قم قرار گرفت.



وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد متهمان با ارسال لینک‌های آلوده به بدافزار، شهروندان را به درگاه‌های جعلی بانکی هدایت کرده و پس از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کارت بانکی و پیامک‌های بانکی آنان، اقدام به برداشت از حساب‌هایشان می‌کردند.



رئیس پلیس فتا استان قم خاطرنشان کرد: در مجموع ۲۰ شهروند قمی با این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته و متهمان موفق به برداشت ۲۰ میلیارد ریال از حساب آنان شده بودند.



فرازپور ادامه داد: مأموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و تخصصی، متهم اصلی و همدست وی را شناسایی کردند و هر دو متهم با اخذ نیابت قضائی در یکی از استان‌های همجوار قم دستگیر شدند.



وی با تأکید بر ضرورت افزایش هوشیاری شهروندان در برابر شیوه‌های نوین کلاهبرداری اینترنتی گفت: کاربران باید از کلیک کردن روی لینک‌های ناشناس که از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی برای آنها ارسال می‌شود، خودداری کنند و برای انجام امور بانکی تنها از مسیرهای رسمی و معتبر استفاده کنند.



رئیس پلیس فتا استان قم تصریح کرد: شهروندان در صورت مواجهه با موارد فوریتی و مشکلات سایبری می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند و از خدمات و راهنمایی‌های پلیس فتا بهره‌مند شوند.