به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد تردد کشتی‌ها از مبدأ و به مقصد خلیج فارس به چهار درصد سطح پیش از درگیری کاهش یافته است.

بر اساس گزارش این نهاد انگلیسی، مسیر عمانی در تنگه هرمز پرخطرترین گذرگاه است و از ابتدای سال جاری تا ۶ اوت، ۷۴ حادثه گزارش شده است.

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اذعان کرد که کشتی‌ها به دلیل حملات و نگرانی‌های امنیتی مستمر، بیش از پیش به مسیر شمالی در تنگه هرمز روی می‌آورند.

این گزارش در حالی است که طبق تازه ترین داده های شرکت کپلر (Kpler) که در زمینه ردیابی حرکت کشتی ها فعالیت می کند، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا کرده است.

طبق این داده‌ها، طی دیروز پنج شنبه گذشته تنها ۷ شناور از تنگه هرمز عبور کرده اند.

نشریه آمریکایی پولیتیکو پیشتر در گزارشی نوشته بود که دولت ترامپ مدعی است که تنگه هرمز برای تجارت باز است و عبور و مرور نفتکش‌ها در جریان است، اما ردیاب‌های بازار تصویر چندان خوش‌بینانه‌ای در این خصوص ندارند.

مقام های کشورمان هم همیشه تأکید کرده اند که تا رفتار آمریکا تغییر نکند و هزینه نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد را متقبل نشود، تغییری در وضعیت تردد تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد و عبور و مرور شناورها بر اساس تصمیم نیروهای مسلح ایران خواهد بود.