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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۰

اعتراف آکسیوس به پیامدهای جنگ ایران بر یکی از بخش‌های حیاتی آمریکا

اعتراف آکسیوس به پیامدهای جنگ ایران بر یکی از بخش‌های حیاتی آمریکا

پایگاه خبری آکسیوس به ضربات وارده به بخش کشاورزی آمریکا در پی جنگ افروزی علیه ایران اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری آکسیوس اذعان کرد که پیامدهای جنگ افروزی آمریکا علیه ایران بر بخش کشاورزی و دیگر بخش های حیاتی این کشور تأثیر گذاشته است.

بر اساس این گزارش، کشاورزان آمریکایی متحمل ۲ ضربه بر اثر تجاوز به ایران شده اند چرا که علاوه بر افزایش شدید قیمت سوخت با فرا رسیدن موعد برداشت سویا پیشتر نیز قیمت کود به دلیل تنش ها در منطقه افزایش یافته بود.

در این گزارش به نقل از رئیس یکی از انجمن های ملی کشاورزان در ایالت اوهایو آمده است که افزایش قیمت سوخت باعث بالا رفتن ۲۵ هزار دلاری قیمت ها طی سال جاری در مقایسه با قیمت های ژانویه گذشته شده است.

جان نیوتن معاون رئیس امور اقتصادی اتحادیه کشاورزان آمریکایی نیز گفت که این کشاورزان در معرض فشارهای شدید قرار دارند. درو کنتزی کارشناس امور کشاورزی دانشگاه میزوری نیز با اشاره به افزایش قیمت سوخت گفت که اکثر کشاورزان فاقد ظرفیت و فضای ذخیره‌ سازی لازم برای پوشش نوسانات قیمت از طریق قراردادهای آتی هستند.

کد مطلب 6923373

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    نظرات

    • فریدون IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      1 1
      پاسخ
      چاه کن در چاه افتاد
    • رحیم نورمحمدی قره کند IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      0 0
      پاسخ
      باید هم چنین شود این وعده الهی است

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