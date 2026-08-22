به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمحسن طاهری شامگاه جمعه در جمع مردم علی آباد با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، اظهار کرد: ایمان به خدا و عمل صالح از مهمترین ویژگیهای بندگان شایسته خداوند است و هر اندازه انسان در مسیر ایمان و عمل صالح حرکت کند، خداوند متعال به همان نسبت، محبت وی را در دل مردم قرار میدهد.
وی با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا» افزود: یکی از سنتهای الهی این است که خداوند محبت بندگان صالح خود را در دل مردم قرار میدهد و اگر تاریخ را بررسی کنیم، میبینیم محبوبترین انسانها در میان مردم، پیامبران الهی، اولیای خدا و ائمه اطهار(ع) بودهاند.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) محبوبترین انسان در میان پیامبران الهی است و پس از ایشان نیز ائمه اطهار(ع) در بالاترین جایگاه ایمان و عمل صالح قرار دارند؛ بنابراین محبت مردم به این شخصیتها نتیجه همان سنت الهی است.
وی با اشاره به جایگاه امام خمینی(ره) در میان مردم گفت: در دوران انقلاب اسلامی نیز این سنت الهی را مشاهده کردیم؛ امام راحل(ره) با وجود سالها تبلیغات منفی دشمن، از محبوبیت گستردهای در میان مردم برخوردار بود و بازگشت ایشان به ایران، استقبال تاریخی مردم و سپس تشییع میلیونی پیکر مطهرشان نشان داد که محبت مردم به یک شخصیت الهی با تبلیغات دشمن از بین نمیرود.
طاهری افزود: همین مسئله را در تشییع پیکر مطهر امام شهید خامنهای نیز مشاهده کردیم و حضور گسترده مردم در عراق و کربلا نشان داد که محبت مردم به جبهه حق، مرز و جغرافیا نمیشناسد.
وی با بیان اینکه دشمنان همواره تلاش میکنند علیه بندگان صالح خدا تبلیغ و نفرتپراکنی کنند، اظهار کرد: طبیعی است کسانی که در مسیر حق حرکت میکنند، دشمن داشته باشند؛ امیرالمؤمنین(ع) سرسختترین دشمنان را داشت و سایر ائمه اطهار(ع) نیز با جریانهای باطل و ستمگران زمان خود مواجه بودند.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ایمان واقعی را موجب نترسیدن از غیر خدا دانست و گفت: اگر ایمان انسان واقعی باشد، از غیر خدا نمیترسد و در برابر بزرگترین و خطرناکترین جنایتکاران نیز از مسیر حق عقبنشینی نمیکند.
وی با اشاره به مفهوم عمل صالح اظهار کرد: عمل صالح تنها به نماز، خمس، زکات و حج محدود نمیشود، بلکه امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، مبارزه با ستمگران، مقابله با اهل بدعت و باطل و همچنین توجه به نیازمندان و مظلومان را نیز شامل میشود.
طاهری با اشاره به حدیث امام حسن عسکری(ع) درباره ایمان به خدا و نفعرساندن به مردم گفت: یکی از مهمترین مصادیق عمل صالح، نفعرساندن به مردم است و خدمت به مردم نیز شکلهای مختلفی دارد؛ از خدمت مادی و اقتصادی گرفته تا خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی را شامل می شود.
وی ادامه داد: برخی خدمات آنقدر گسترده و اثرگذار هستند که نمیتوان آنها را با خدمات فردی مقایسه کرد؛ امام خمینی(ره) با پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ایران را از سلطه آمریکا و عوامل آن نجات داد و این خدمت در حقیقت در امتداد همان رسالت انبیا برای هدایت مردم و نجات آنان از ظلم و ستم است.
نماینده مردم گلستان در خبرگان رهبری با اشاره به دوران رهبری رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از خدمات مهم امام شهید ما در طول سالهای رهبری، تبیین ماهیت دشمنی آمریکا با ملت ایران بود و ایشان بارها درباره خطر اعتماد به آمریکا و تلاش برای عادیسازی روابط با این کشور هشدار دادند.
وی افزود: پس از رحلت امام خمینی(ره)، برخی جریانها تلاش کردند موضوع رابطه با آمریکا و کاهش تنش با این کشور را مطرح کنند و در مقاطعی نیز مذاکره با آمریکا به عنوان راهکاری برای حل مشکلات کشور مورد توجه قرار گرفت.
طاهری با اشاره به تجربه برجام خاطرنشان کرد: برجام یکی از تجربههای تلخ ملت ایران بود؛ جمهوری اسلامی به تعهدات خود عمل کرد، بخش قابل توجهی از ذخایر و ظرفیتهای هستهای خود را کنار گذاشت، اما آمریکا نهتنها به تعهداتش عمل نکرد بلکه از برجام خارج شد و تحریمها را نیز ادامه داد.
وی با بیان اینکه «تنشزدایی» در برابر دشمن نباید به معنای عقبنشینی از حقوق ملت باشد، گفت: اینکه انسان تلاش کند دشمن نداشته باشد، حرف خوبی است، اما در برابر جریانی که اساساً با استقلال و عزت ملتها مخالف است، نمیتوان با سادهاندیشی رفتار کرد.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دشمنی آمریکا با ایران به دوران پس از انقلاب محدود نمیشود، اظهار کرد: سابقه دخالت آمریکا در ایران به سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بازمیگردد و ماجرای کودتای ۲۸ مرداد و برخورد آمریکا با دولت مصدق نمونهای از این سابقه تاریخی است.
وی افزود: بنابراین دشمنی آمریکا با ملت ایران مسئلهای نیست که با یک مذاکره یا توافق از بین برود و تجربه تاریخی نشان داده است که اعتماد به آمریکا میتواند خسارتهای سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.
طاهری با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ ۱۲ روزه گفت: در شرایطی که جمهوری اسلامی در حال مذاکره بود، جنگ علیه کشور آغاز شد و دشمن با اقدامات جنایتکارانه خود نشان داد که مذاکره بهتنهایی نمیتواند مانع زیادهخواهی آمریکا و رژیم صهیونیستی شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، ملت ایران حق دارد از امنیت، منافع و تمامیت ارضی خود دفاع کند و اجازه ندهد دشمن از موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای منطقه برای طراحی جنگهای جدید استفاده کند.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار ایران در منطقه گفت: تنگه هرمز یکی از ظرفیتهای مهم و قانونی کشور است و جمهوری اسلامی نباید اجازه دهد آمریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه برای تأمین منافع خود و طراحی اقدامات جدید علیه ملت ایران استفاده کنند.
وی با بیان اینکه مقاومت هزینه دارد اما هزینه سازش بیشتر است، افزود: اگر تجربه کشورهای منطقه را بررسی کنیم، میبینیم سازش با آمریکا و رژیم صهیونیستی لزوماً امنیت به همراه نیاورده و در موارد مختلف موجب افزایش ناامنی، بیثباتی و درگیری شده است.
طاهری اظهار کرد: اگر قرار است امنیت و صلح واقعی در کشور و منطقه برقرار شود، باید زمینه دخالت و حضور آمریکا در منطقه از بین برود و این هدف جز با مقاومت و ایستادگی ملتها محقق نخواهد شد.
وی همچنین با اشاره به نقش مردم در خنثیسازی توطئههای دشمن گفت: حضور مردم در صحنه یکی از مهمترین عواملی است که میتواند دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام بگذارد و حضور مردم در تجمعات و صحنههای مختلف نشاندهنده پایبندی آنان به کشور، نظام و آرمانهای انقلاب است.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه مسئولان باید قدر این همراهی مردم را بدانند، اظهار کرد: مردم در طول سالهای گذشته برای دفاع از اسلام، انقلاب و مقابله با استکبار جهانی هزینههای سنگینی پرداخت کردهاند و مسئولان نباید با تصمیمهای کارشناسینشده بر مشکلات و رنجهای آنان بیفزایند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات مردم در عرصههای مختلف گفت: همانطور که مقام معظم رهبری نیز بر مطالبهگری تأکید دارند، مردم از مسئولان در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی مطالباتی دارند و انتظار میرود در برابر خواستههای نامشروع آمریکا عقبنشینی نشود.
طاهری افزود: در کنار مسائل سیاست خارجی، موضوع اقتصاد و معیشت مردم نیز اهمیت زیادی دارد و مسئولان باید گرانی و تورم را مدیریت کنند تا دشمن نتواند از مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی برای ایجاد نارضایتی و ضربهزدن به کشور استفاده کند.
وی با اشاره به تجربه حوادث گذشته خاطرنشان کرد: مسئولان باید مراقب باشند با تصمیمهایی که فشار اقتصادی بر مردم را افزایش میدهد، زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم نشود؛ تجربه حوادث گذشته نشان داده است که دشمن همواره تلاش میکند از مشکلات داخلی برای رسیدن به اهداف خود بهره بگیرد.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: مردم ایران ایستادهاند و در برابر تهدیدها مقاومت خواهند کرد، اما وظیفه مسئولان در این شرایط بسیار سنگین است و باید هم در حوزه دیپلماسی و هم در حوزه اقتصاد و معیشت، با دقت و هوشمندی عمل کنند.
وی با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، بر ضرورت تداوم مسیر ایمان، عمل صالح، خدمت به مردم و ایستادگی در برابر جریان استکبار تأکید کرد.
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