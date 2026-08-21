پیروزی واقعی با حفظ وحدت،روحیه مقاومت و عبور از تفرقه معنا پیدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان بعدازظهر جمعه در مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) در آستان مقدس مسجد جمکران، با اشاره به تجربه ملت ایران در مواجهه با فشارها و توطئه‌های دشمنان اظهار کرد: ملت ایران در سال‌های گذشته هزینه مقاومت را پرداخته و نشان داده است که در برابر فشار و تهدید، حاضر به کنار گذاشتن اصول خود نیست.

وی با بیان اینکه امروز مسئله اصلی، عبور از مرحله مقاومت و ورود به مرحله‌ای تازه است، افزود: ملت ایران باید نشان دهد که از پیروزی نیز می‌تواند به‌درستی استفاده کند و اجازه ندهد اختلاف سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها پس از پیروزی به شکاف اجتماعی و تفرقه تبدیل شود.



پناهیان ادامه داد: اختلاف نظر میان مسئولان، نخبگان و مردم مسئله‌ای طبیعی است و حتی انتقاد از عملکرد مسئولان نیز امری پذیرفته شده است، اما جامعه‌ای که ظرفیت پیروزی دارد باید بتواند میان اختلاف دیدگاه و دشمنی و تفرقه مرز روشنی ایجاد کند.



وی با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای ایجاد دوقطبی‌های سیاسی و اجتماعی گفت: کسانی که سال‌ها از اختلاف‌افکنی و ناراضی‌تراشی برای ایجاد شکاف در جامعه استفاده کرده‌اند، حتی پس از پیروزی ملت ایران نیز تلاش کردند دوگانه‌هایی مانند جنگ و صلح را به مسئله‌ای برای ایجاد اختلاف در جامعه تبدیل کنند، اما بزرگواری مردم و نخبگان اجازه نداد اختلاف نظرها به تفرقه تبدیل شود.



ملت ایران در مقاومت نمره بیست گرفته است



استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ملت ایران مرحله دشوار مقاومت را پشت سر گذاشته است، تصریح کرد: به اعتقاد من ملت ایران در زمینه مقاومت امتحان خود را به‌خوبی پس داده و دیگر نیازی نیست برای اثبات روحیه مقاومت خود، آزمون دیگری را پشت سر بگذارد.



پناهیان گفت: مردم ایران با وجود فشارهای سنگین، هزینه‌های مقاومت را پذیرفتند و به این نتیجه رسیدند که هزینه سازش و تسلیم در برابر دشمن می‌تواند به مراتب سنگین‌تر از هزینه ایستادگی باشد.



وی افزود: مردم ایران شایسته زندگی بهتر و برخورداری از امکانات بیشتر هستند، اما درک کرده‌اند که رسیدن به عزت و استقلال بدون پرداخت هزینه امکان‌پذیر نیست و همین شناخت موجب شده است که در برابر فشارها عقب‌نشینی نکنند.



پناهیان خاطرنشان کرد: اکنون باید به این پرسش پاسخ دهیم که در چه زمینه‌هایی نیازمند رشد هستیم و چگونه می‌توانیم از مرحله مقاومت به مرحله ساختن و آباد کردن کشور عبور کنیم.



وی ادامه داد: یکی از الزامات این مرحله، تربیت و معرفی مدیرانی است که اسیر دنیا و منفعت‌طلبی نباشند و همانند شهدایی که با وجود سال‌ها حضور در عرصه مسئولیت، زندگی خود را بر پایه زهد، پاکی و خدمت بنا کردند، برای نظام اسلامی اعتبار ایجاد کنند.



ظرفیت پیروزی با تحمل اختلاف‌نظر سنجیده می‌شود



استاد حوزه و دانشگاه یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ظرفیت پیروزی را تحمل اختلاف دیدگاه دانست و اظهار کرد: جامعه‌ای که می‌خواهد در مسیر پیشرفت حرکت کند، باید به افراد فرصت اظهار نظر بدهد و اختلافات فکری را با گفت‌وگو، تأمل و مدارا مدیریت کند.



وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت حفظ وحدت گفت: حتی اگر فردی معتقد باشد دیدگاه خودش درست است، نباید اجازه دهد این باور به حذف دیگران یا ایجاد تفرقه منجر شود، چراکه به رسمیت شناختن اختلاف نظر و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو می‌تواند موجب افزایش بصیرت و برکت در جامعه شود.



پناهیان با اشاره به آموزه‌های روایی درباره جامعه مهدوی افزود: در حکومت حضرت ولی‌عصر(عج) جایی برای نفاق، فتنه و اختلاف‌افکنی وجود ندارد و حتی کسانی که در مقطعی در کنار حضرت قرار می‌گیرند، اگر موجب ایجاد اختلاف و تفرقه شوند، با برخورد جدی مواجه خواهند شد.



وی ادامه داد: جامعه‌ای که می‌خواهد برای عصر ظهور آماده شود، باید ظرفیت زندگی در شرایطی سرشار از آبادانی، امنیت، نعمت و برکت را نیز داشته باشد و این ظرفیت چیزی نیست که ناگهان ایجاد شود، بلکه باید از امروز آن را در جامعه تمرین کنیم.



پناهیان این مرحله را بخشی از مسیر نزدیک شدن به ظهور دانست و گفت: معنای عمیق این دوران آن است که جامعه اسلامی علاوه بر مقاومت در برابر دشمن، باید توانایی مدیریت پیروزی و بهره‌گیری صحیح از نتایج آن را نیز پیدا کند.



فرهنگ مقاومت نباید پس از پیروزی کنار گذاشته شود



استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به احتمال شکل‌گیری دوره‌ای از آبادانی پیش از ظهور اظهار کرد: ممکن است جامعه اسلامی پیش از ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) دوران خوبی از آبادانی و پیشرفت را تجربه کند و امیدواریم این دوران کوتاه باشد و فرج هرچه زودتر محقق شود، اما حتی دوران رفاه و گشایش نیز می‌تواند یک امتحان بزرگ برای جامعه باشد.



پناهیان با تأکید بر اینکه ملت ایران در مرحله‌ای مهم از آزمون تاریخی خود قرار دارد، گفت: امروز باید ظرفیت پیروزی خود را در چند عرصه نشان دهیم، از جمله اینکه گرفتار تفرقه نشویم، فرهنگ مقاومت را در دوره پس از پیروزی ادامه دهیم و از همان روحیه برای آبادانی، پیشرفت و ساختن کشور استفاده کنیم.



وی با اشاره به تجربه سال‌های پس از دفاع مقدس گفت: انتظار این بود که فرهنگ دفاع مقدس وارد زندگی مردم شود و کشور با همان روحیه، یعنی تکیه بر ایمان، خودباوری و مقاومت، ساخته و آباد شود، اما در بخشی از جامعه الگوهای غربی مورد توجه قرار گرفت.



پناهیان افزود: نباید اجازه دهیم تجربه گذشته تکرار شود و پس از یک دوره مقاومت، هنگام رسیدن به گشایش و فرصت سازندگی، فرهنگ و منهج مقاومت را کنار بگذاریم.



وی با اشاره به مضمون آیات قرآن کریم درباره رفتار انسان در شرایط سخت و هنگام رسیدن به ساحل نجات تصریح کرد: انسان ممکن است در میانه طوفان با اخلاص خداوند را بخواند و هنگامی که از خطر عبور کرد، دوباره به مسیر دیگری گرایش پیدا کند و یکی از مصادیق این مسئله آن است که در دوران سختی به خدا و توان داخلی تکیه کنیم، اما هنگام گشایش بخواهیم اداره بخشی از کشور را با الگوهای بیگانه دنبال کنیم.



پناهیان خاطرنشان کرد: اگر پس از مقاومت و پیروزی هنوز ظهور محقق نشده باشد، جامعه ایران باید مسیر پیشرفت خود را با تکیه بر ظرفیت‌های خود و بر اساس فرهنگ و مبانی خویش ادامه دهد و اجازه ندهد آبادانی کشور با غرب‌زدگی گره بخورد.



مقاومت باید در اقتصاد و سازندگی کشور ادامه یابد



وی با تأکید بر اینکه مفهوم مقاومت نباید به عرصه نظامی و امنیتی محدود شود، گفت: همان روحیه‌ای که در میدان مقاومت موجب ایستادگی و پیروزی شد، باید در حوزه اقتصاد، سازندگی و آبادانی نیز حضور داشته باشد.



استاد حوزه و دانشگاه افزود: نمی‌توان پذیرفت نیروهای مقاومت برای تأمین امنیت کشور جان خود را فدا کنند، اما زمانی که نوبت به ساختن و آباد کردن کشور می‌رسد، همان جریانی که در دوران مقاومت با این مسیر مخالفت می‌کرد، نسخه کنار گذاشتن مقاومت و استفاده از الگوهای دشمن را برای اقتصاد کشور پیشنهاد دهد.



پناهیان تصریح کرد: نمی‌شود در میدان نظامی در برابر آمریکا ایستاد، اما در عرصه اقتصادی و نظام بانکی همان الگوها و دستورالعمل‌های غربی را مبنای عمل قرار داد و این مسئله از تجربه‌هایی است که بخشی از آن پس از دوران دفاع مقدس رخ داد و موجب فاصله گرفتن از فرهنگ آن دوران شد.



وی ادامه داد: مسیر آبادانی کشور نباید از خط مقاومت جدا شود و پیشرفت اقتصادی نیز باید با همان مبانی‌ای دنبال شود که ملت ایران بر اساس آن در برابر فشارها ایستادگی کرده است.



پناهیان گفت: اگر مقاومت را عامل پیروزی می‌دانیم، باید در عرصه سازندگی نیز به همان مسیر وفادار بمانیم و پیشرفت کشور را با تکیه بر توان و الگوی خودمان دنبال کنیم.



حمایت از مظلومان آزمون دیگری برای ظرفیت پیروزی است



استاد حوزه و دانشگاه یکی دیگر از عرصه‌های سنجش ظرفیت ملت ایران پس از پیروزی را نحوه مواجهه با مظلومان جهان دانست و اظهار کرد: اگر جامعه‌ای پس از دستیابی به قدرت و پیروزی، نسبت به مظلومان بی‌تفاوت شود، نشان داده است که هنوز ظرفیت واقعی پیروزی را به دست نیاورده است.



وی با اشاره به حمایت ملت ایران از مردم لبنان افزود: اگر جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم لبنان نمی‌ایستاد، می‌توانست نشانه‌ای از ضعف در این آزمون باشد، اما ملت ایران در این عرصه نیز ایستادگی کرد و نشان داد که پیروزی را فقط برای خود نمی‌خواهد.



پناهیان با تأکید بر ضرورت حمایت از مقاومت لبنان گفت: باید در این مسیر محکم‌تر ایستاد و دشمن صهیونیستی باید بداند که در صورت تعرض به جنوب لبنان، با پاسخ جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.



وی با اشاره به روایاتی درباره جایگاه ایرانیان در عصر ظهور اظهار کرد: بر اساس روایات، ایرانیان در میان یاران و فرماندهان حضرت ولی‌عصر(عج) جایگاه مهمی خواهند داشت، اما چنین جایگاهی بدون شایستگی به دست نمی‌آید و باید از امروز نشان دهیم که در صورت برخورداری از قدرت و نصرت الهی، آن را در مسیر حمایت از مظلومان به کار خواهیم گرفت.



یاران امام زمان(عج) باید برای اداره جهان آماده باشند



پناهیان با بیان اینکه افق قیام حضرت ولی‌عصر(عج) محدود به یک منطقه یا سرزمین نیست، اظهار کرد: حضرت برای تشکیل حکومت جهانی ظهور خواهند کرد و کسانی که خود را برای همراهی با ایشان آماده می‌کنند نیز باید نگاه و ظرفیت جهانی داشته باشند.



وی افزود: نمی‌توان از یک سو ادعای یاری حضرت ولی‌عصر(عج) داشت و از سوی دیگر تنها به اداره یک منطقه و رفع ظلم در محدوده‌ای خاص اندیشید، چراکه هدف قیام حضرت، ریشه‌کن کردن ظلم در سراسر جهان است.



استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم از ظلم نجات پیدا کنیم، باید برای برچیدن ظلم در جهان تلاش کنیم و نمی‌توان ظلم را در بخشی از جهان از میان برد و نسبت به ادامه آن در بخش دیگری بی‌تفاوت ماند.