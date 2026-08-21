حزب الله: کارنامه دولت آمریکا خونین و جنایتکارانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی حزب الله لبنان با صدور بیانیهای شدید اللحن، به اقدام خصمانه وزارت خزانه داری آمریکا در اعمال تحریمهای جدید علیه این جنبش واکنش نشان داد.
در بیانیه حزب الله آمده است: ادعای دولت آمریکا مبنی بر اینکه حزبالله تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران ایران قرار دارد، بهانهای برای قرار دادن مجدد حزب الله در فهرست تحریمها است. این اقدام بخشی از مجموعه سیاستهای دولتهای آمریکا برای هدف قرار دادن، محاصره و فشار بر مقاومت، بستر اجتماعی و حامیان آن است.
حزب الله افزود: تحریم های جدید آمریکا با هدف محافظت از امنیت دشمن، تثبیت اشغالگری در جنوب لبنان و هموار کردن راه برای اجرای پروژههای توسعهطلبانه آن وضع شده است. این اقدام تأیید میکند که دولت آمریکا که به استفاده از تحریمها برای تحمیل سلطه خود عادت کرده است، همچنان از موضع قیمومیت با لبنان رفتار میکند. دولت آمریکا در تلاش است تا مردم لبنان را محاصره، لبنان را از منابع قدرت خود محروم و برای ایجاد ناآرامی داخلی تلاش کند.
در بخش دیگری از بیانیه حزب الله تصریح شده است: ما به روابط نزدیک و برادرانه خود با جمهوری اسلامی ایران افتخار میکنیم و آن را گرامی میداریم، زیرا این کشور در هر برههای در کنار لبنان ایستاده و از آن حمایت کرده است.
حزب الله خاطرنشان کرد: دولت ایالات متحده با توجه به سابقه خونین و جنایتکارانه خود، حق ندارد دیگران را طبقهبندی کند یا برای آنها گواهی میهنپرستی صادر کند.
در پایان بیانیه مقاومت اسلامی لبنان آمده است: تحریمها و فهرست بندی های ناعادلانه ما را از پایبندی به مسیر انتخابیمان برای پایبندی به مقاومت و احقاق حق لبنانیها در دفاع از سرزمین، حاکمیت و منابعشان باز نخواهد داشت.
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