خبرگزاری مهر، ‌ گروه استان ها: جهاد برای برخی تنها به حضور در میدان‌های سخت محدود نمی‌شود؛ گاهی یک مسجد، یک نشست صمیمی، سفره‌ای ساده، نذر قربانی یا حتی گفتگویی برای افزایش آگاهی مردم، می‌تواند به میدان دیگری از جهاد تبدیل شود.

زهرا نخعی‌پور، مبلغ جهادگر و طلبه سطح دو حوزه علمیه جامعه‌الزهرا(س)، از جمله بانوانی است که در روزهای پرالتهاب جنگ، فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مردمی خود را در مسجد قبای مهرشهر با جدیت بیشتری دنبال کرده است؛ فعالیت‌هایی که از برگزاری نشست‌های بصیرتی و دعا برای پیروزی جبهه حق آغاز شد.

وی در پویش ایران همدل تا جذب ده‌ها میلیون تومان کمک مردمی، اهدای طلا و سکه و خدمت‌رسانی به مردم پیش رفت.

زهرا نخعی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های جهادی بانوان در مسجد قبای مهرشهر اظهار کرد: فعالیت‌های جهادی ما در مسجد قبای مهرشهر پس از آغاز جنگ رمضان و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، رنگ و بوی دیگری گرفت و تلاش کردیم متناسب با شرایط جدید، حضور اجتماعی و فرهنگی خود را پررنگ‌تر کنیم.

وی با بیان اینکه در این ایام برنامه‌های مختلفی با محوریت تقویت روحیه مردم و حمایت از جبهه حق برگزار شد، افزود: از جمله این برنامه‌ها برگزاری دعای توسل به نیت پیروزی جبهه حق و همچنین نذر قربانی برای رهبرمان آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای بود.

این بانوی جهادگر اما در تشریح اولویت‌های فعالیت خود، بر موضوعی فراتر از اقدامات حمایتی و نذورات تأکید کرد و گفت: به نظر ما بیش از هر چیز در این شرایط، افزایش آگاهی مردم اهمیت داشت؛ چراکه در روزهای حساس، جامعه بیش از همیشه به آگاهی، شناخت و تحلیل درست مسائل نیاز دارد.

نخعی‌پور ادامه داد: از همین رو، نشست‌های بصیرتی و معرفتی را جدی‌تر از گذشته دنبال کردیم و تلاش داشتیم در کنار فعالیت‌های خدماتی و حمایتی، زمینه گفتگو، تبیین و افزایش آگاهی مخاطبان را نیز فراهم کنیم.

وی با اشاره به نقش بانوان در فعالیت‌های اجتماعی و جهادی گفت: از طریق کانون هلال ۱۴ بانوان و با همکاری خیران، مبلغ ۴۵ میلیون تومان جمع‌آوری شد که این مبلغ به نیت سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، صرف قربانی شد.

همدلی بانوان در پویش «ایران همدل»

نخعی‌پور در ادامه با اشاره به مشارکت بانوان در پویش «ایران همدل» گفت: در این پویش و در جریان روضه‌های خانگی، توانستم ۷۵ میلیون تومان از کمک‌های بانوان را جذب کنم.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این مشارکت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای بانوان برای حضور در فعالیت‌های خیرخواهانه و اجتماعی است.

این بانوی جهادگر تصریح کرد: روضه‌های خانگی تنها محل برگزاری مراسم مذهبی نیستند، بلکه می‌توانند به بستری برای همدلی، کمک به نیازمندان و مشارکت اجتماعی نیز تبدیل شوند.

نخعی پور ادامه داد: در این طرح، خواهران علاوه بر کمک‌های نقدی، هشت قطعه طلا نیز اهدا کردند که شامل دو انگشتر، یک پلاک، یک زنجیر، یک عدد الگو و چهار سکه پارسیان بود.

به گفته نخعی‌پور، این میزان مشارکت مردمی نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی و روحیه نوع‌دوستی در میان بانوان، ظرفیت قابل توجهی برای حل بخشی از مسائل جامعه دارد؛ ظرفیتی که اگر به شکل هدفمند و منسجم هدایت شود، می‌تواند در حوزه‌های مختلف اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

جهاد اجتماعی؛ از کمک معیشتی تا مقابله با آسیب‌های خانواده

مبلغ جهادگر خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه‌های اجتماعی امروز اظهار کرد: امروزه یکی از دغدغه‌های مهم، بحث اعتیاد جوانان و همچنین آسیب‌های حوزه خانواده است.

وی تأکید کرد: فعالیت جهادی تنها به توزیع بسته معیشتی یا جمع‌آوری کمک‌های مالی محدود نمی‌شود، بلکه باید مسائل و آسیب‌های اجتماعی را نیز جدی گرفت و برای آنها برنامه داشت.



نخعی‌پور با بیان اینکه خانواده و جوانان از مهم‌ترین محورهای فعالیت اجتماعی هستند، افزود: اگر قرار است فعالیت جهادی اثر ماندگار داشته باشد، باید در کنار اقدامات فوری و حمایتی، به مسائل ریشه‌ای جامعه نیز توجه شود.

نخعی‌پور افزود: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تقویت خانواده و افزایش آگاهی جوانان از جمله موضوعاتی است که نیازمند حضور جدی‌تر گروه‌های جهادی و فرهنگی است.

وی خاطرنشان کرد: امروز مسجد می‌تواند تنها محل برگزاری نماز و مناسک مذهبی نباشد؛ بلکه می‌تواند به پایگاهی برای آموزش، آگاهی‌بخشی، خدمت اجتماعی، شناسایی آسیب‌ها و ایجاد پیوند میان خیران و نیازمندان تبدیل شود.

این بانوی جهادگر با اشاره به تجربه فعالیت‌های خود در مسجد قبای مهرشهر گفت: آنچه در این مدت بیش از هر چیز برای ما اهمیت داشت، حفظ ارتباط با مردم و استفاده از ظرفیت خود مردم برای حل مسائل بود. وقتی بانوان، خیران و گروه‌های مردمی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، می‌توان اقدامات مؤثرتری انجام داد.

روایت یک میدان؛ جایی که جهاد از دل مردم می‌جوشد

فعالیت‌های روایت‌شده از سوی نخعی‌پور، تصویری از نوعی جهاد اجتماعی ارائه می‌دهد که در آن مرز میان فعالیت فرهنگی، مذهبی و خدمت‌رسانی اجتماعی کم‌رنگ شده است؛ از دعای توسل و نشست‌های معرفتی گرفته تا نذر قربانی، تهیه غذای ساده برای مردم، جذب کمک‌های نقدی و اهدای طلا و سکه.

این تجربه نشان می‌دهد که در بزنگاه‌های اجتماعی، سرمایه اصلی گروه‌های جهادی صرفاً امکانات و منابع مالی نیست؛ بلکه اعتماد مردم، مشارکت داوطلبانه و توانایی تبدیل دغدغه‌های عمومی به حرکت جمعی است.

در این میان، حضور بانوان در این عرصه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زنانی که بخشی از فعالیت‌های خود را از فضای خانه و روضه‌های خانگی آغاز کرده و آن را به عرصه‌ای برای همدلی، کمک‌رسانی و فعالیت اجتماعی تبدیل کرده‌اند.

شاید بتوان مهم‌ترین بخش این روایت را همین‌جا جستجو کرد؛ جهاد گاهی با امکانات بزرگ آغاز نمی‌شود. ممکن است از یک مسجد، یک جمع کوچک بانوان و یک تصمیم ساده برای «در کنار مردم بودن» شروع شود؛ اما وقتی اعتماد شکل می‌گیرد، همان جمع کوچک می‌تواند میلیون‌ها تومان کمک جمع‌آوری کند، طلا و سکه‌های خود را به میدان بیاورد، سفره‌ای برای مردم پهن کند و در کنار همه اینها، بر اهمیت آگاهی و شناخت اجتماعی تأکید داشته باشد.

روایتی که زهرا نخعی‌پور از روزهای فعالیت جهادی خود بیان می‌کند، در نهایت روایت مردمی است که در روزهای سخت، سهم خود را از مسئولیت اجتماعی فراموش نکردند؛ روایتی که در آن مسجد، خانه، هیئت و جمع‌های کوچک بانوان، هر کدام به بخشی از یک شبکه بزرگ همدلی تبدیل شده‌اند.