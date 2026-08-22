۳۳ میلیارد تومان تسهیلات اضطراری به تولیدکنندگان خوزستانی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به حمایت از تولیدکنندگان متأثر از جنگ اخیر اظهار کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی متأثر از جنگ اخیر و به منظور استمرار تولید و حفظ اشتغال، روند پرداخت تسهیلات در شرایط اضطرار در بخش کشاورزی استان به عملیات تبدیل شد.

وی در تشریح این اقدام افزود: در راستای اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تسهیلات مربوط به شرایط اضطرار برای حمایت از بهره‌برداران فعال شد؛ پس از اطلاع‌رسانی به واحدهای تولیدی و ثبت‌نام متقاضیان در سامانه کات (کارآفرینی، اشتغال و تولید) به نشانی kat.mefa.ir و اخذ تأییدیه اداره کل اقتصاد و دارایی، پرونده‌های واجد شرایط به بانک‌های عامل استان معرفی شدند تا مبلغ ۳۳ میلیارد تومان تسهیلات به دست تولیدکنندگان برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: این فرآیند با همکاری متقابل بانک‌های عامل استان به سرانجام رسید و هدف اصلی از این پرداخت‌ها، تأمین سرمایه در گردش و پرداخت حقوق کارکنان در واحدهای تولیدی است تا از توقف چرخه تولید و تعدیل نیرو در این بخش حساس جلوگیری شود.

سلطانی کاظمی در پایان تأکید کرد: حمایت از کشاورزان و بهره‌برداران خسارت‌دیده از اولویت‌های بنیادین سازمان است و پرداخت این تسهیلات، گامی کلیدی در مسیر بازگشت به شرایط عادی تولید محسوب می‌شود.