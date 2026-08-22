مصطفی عباسی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها در بازه زمانی تابستان ۱۴۰۴ تا تابستان ۱۴۰۵ اظهار کرد: دانشگاه کاشان در ارزیابی فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی، هنری و مذهبی موفق به کسب رتبه نخست کشور شد.

وی ابراز کرد: در بخش فعالیت‌های انجمن‌های علمی نیز دانشگاه کاشان در زمره ده دانشگاه برتر کشور قرار گرفت.

معاون فرهنگی دانشگاه کاشان این موفقیت را حاصل تلاش‌های ارزشمند کارشناسان فرهنگی، دبیران و اعضای کانون‌ها و انجمن‌های علمی دانست و تصریح کرد: این دستاورد بیانگر ظرفیت‌های مؤثر دانشگاه کاشان در زمینه تقویت فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی دانشجویان و توجه به نقش‌آفرینی آنان در فضای دانشگاهی است.

وی همچنین با اشاره به حضور دانشگاه کاشان در شصت‌ونهمین اجلاس سراسری معاونان فرهنگی دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: شیوه‌نامه‌ها و تجربه‌های اجرایی دانشگاه کاشان برای مدیریت شرایط کنونی و آمادگی برای آغاز سال تحصیلی جدید مانند شیوه‌نامه‌های مرتبط با «مدیریت تجمعات دانشجویی»، «بحث آزاد» و «طرح تاد» مورد توجه و استقبال تعدادی از دانشگاه‌های کشور قرار گرفت.

عباسی مقدم افزود: شصت‌ونهمین اجلاس سراسری معاونان فرهنگی دانشگاه‌ها با شعار «دانشگاه ایرانی؛ تاب‌آوری ملی و نوسازی پیوندهای اجتماعی» و با هدف بررسی چالش‌های فرهنگی و تقویت هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها، از ۲۷ تا ۲۹ مردادماه به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.