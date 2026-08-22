سود ۷۷ همتی بانک مرکزی از تورم و ناترازی بر اساس گزارش دیوان محاسبات

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی نشان می‌دهد، این بانک در زمره سودده‌ترین شرکت‌های دولتی قرار دارد که با توجه به جایگاه حاکمیتی آن، بازتابی از ناترازی‌ ساختار پولی و مالی کشور است.

بخش عمده این سود تحت تأثیر جهش نرخ ارز، آثار تسعیر دارایی‌های ارزی و سود حاصل از فروش طلا شکل گرفته است. همچنین، انتشار اوراق مالی برای تأمین کسری منابع دولت، موجب درگیر شدن منابع شبکه بانکی در خرید این اوراق شده و افزایش نیاز بانک‌ها به نقدینگی، افزایش درآمدهای ناشی از عملیات بازار باز (تامین نقدینگی بانک‌ها توسط بانک مرکزی در قبال اوراق) را در پی داشته که برآیند آن، تشدید ناترازی شبکه بانکی، افزایش اتکای آن به منابع بانک مرکزی و در نهایت رشد نقدینگی بوده است.