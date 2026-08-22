نشریه فرانسوی: فقط یک سوم ناوهای آمریکا آماده عملیات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فرانسوی لو پوئن گزارش داد که در حال حاضر تنها چهار ناوهواپیمابر آمریکا از میان ۱۱ ناو در دسترس است. دیگر ناوها در حال تعمیر هستند یا در صف تعمیرات قرار دارند.

بر اساس این گزارش، آمریکا از ابتدای قرن حاضر نتوانسته نیروهای مسلح خود را به لوازم کافی برای اجرای عملیات های مختلف و روزافزون مجهز کند.

به همین دلیل دوره مأموریت ناوهای موجود در عملیات ها طولانی تر شده و امکان انجام عملیات های پی در پی کمتر می شود.

استفاده طولانی مدت از این ناوها باعث افزایش دوره های تعمیرات و نگه داری و همچنین تشدید مشکلات به دلیل کمبود محل انجام این تعمیرات می شود.

پیشتر نیز افسر سابق نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که ناو فرسوده شده لینکلن ممکن است به سه سال زمان برای بازگشت به شرایط قبلی خود نیاز داشته باشد.

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مسئولان و تحلیلگران تاکید کرد که جایگزین شدن ناو جرج واشنگتن با ناو لینکلن نگرانی ها را در خصوص قدرت نیروی دریایی آمریکا برای واکنش نشان دادن به تحولات جهانی و تداوم عملیات این کشور به مدت طولانی تشدید کرده است.