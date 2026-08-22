هروی: دو هدف عمده از مسابقات یادبود شهدای شجره طیبه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کاراته قرار است سوم شهریورماه یک دوره مسابقات در کومیته تیمی به میزبانی اسلامشهر و با حضور 9 تیم از کاراته کاهای حاضر در اردوهای تیم ملی و سوپر لیگ کاراته برگزار کند.

سیدشهرام هروی در مورد این مسابقات گفت: تیم‌هایی متشکل از قهرمانان کشور، اردونشینان و نفراتی که در لیگ حضور داشتند در این رقابت ها به صورت تیمی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

مدیر فنی تیم ملی افزود: مسابقات در دو گروه و به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود و در پایان، تیم‌های اول و دوم هر گروه به صورت ضربدری به مصاف یکدیگر می‌روند تا فینالیست‌ها مشخص شوند. در پایان نیز به تیم‌های اول تا سوم جام قهرمانی اهدا خواهد شد.

وی در خصوص دلایل برگزاری این رقابت ها گفت: هدف اول زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه است، هدف دوم هم حضوری موفق در مسابقات قهرمانی تیمی جهان است. نفرات حاضر در تیم‌ها در جریان این مسابقات مورد ارزیابی کادر فنی قرار خواهند گرفت و پس از بازی‌های آسیایی ناگویا، نفرات منتخب برای حضور در اردوی تیم ملی و آماده‌سازی جهت شرکت در رقابت‌های کومیته تیمی قهرمانی جهان دعوت خواهند شد.

اسامی تیم های حاضر در این مسابقات:

تیم اول: تیم ملی امید امیر مهدیزاده(مربی)، وهاب شاهمیر (البرز)،عرفان خوش عقیده (تهران)،طاها یوسفی (مازندران) و ابوالفضل برزگر (مازندران)

تیم دوم: میثم یاراحمدی(مربی) علیرضا رضایتی (فارس)، حمیدرضا آژده نیا (تهران)، ابوالفضل گودرزی (لرستان) و رضا تقی خانی (همدان)

تیم سوم: مهدی جعفری(مربی)، هادی کیانی (آ غربی )، اردلان گیلان پور ( گیلان )، علی قاسم زاده ( اصفهان ) و محمد زمانی (اصفهان )

تیم چهارم: نریمان ضامنی(مربی)، امیرعباس بیگ محمدلو (تهران)،حسین اسماعیلی (قزوین)،کیارش خوش کلام ( گیلان)، حامد اکبری ( مازندران)

تیم پنجم: شریفی(مربی) محسن صفرنژاد( گیلان )، محمد مهدی مهاجری ( کرمان)، عرفان عسگری پور ( کرمان)، آرمان محمدی ( آ شرقی )

تیم ششم: اله کرم شهگل(مربی)، مهدی عاشوری ( مازندران)، کولانی (کرمانشاه )، امیر حسین آدینه ( قزوین)، امیر اسلامی ( خراسان رضوی )

تیم هفتم: موسی گنج زاده(مربی)، صالح اباذری ( اراک )‌، مهدی گنج زاده ( تهران)، سیاوش دهقانی ( تهران) و مهدی عبدالرحیمی ( تهران)

تیم هشتم: سامان حیدری(مربی)، سامان عدالتی ( البرز )، اسماعیل معتمدی ( البرز)، سهیل میدانرو ( آغربی ) و رضا احمدی ( تهران)

تیم نهم : ناصر احسانی)(مربی)، باربد صداقت (آ.شرقی)،علی رحیمی (اصفهان)، امیرحسین بمان زاده ( یزد) ،امیرمحمد کولاهدوز ( یزد ) و امیررضا عرب شیراز ( تهران)