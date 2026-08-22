به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، گروه «هنرمندان برای آتش بس» (Artists۴Ceasefire) درخواست آتشبس دائمی را در حالی که فلسطینیها همچنان توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل کشته میشوند، تجدید کرد.
این گروه در یک بیانیه جدید اعلام کرده است که «آتشبسی در غزه وجود ندارد» و خاویر باردم، مارک رافالو و آنی لنوکس از جمله چهرههای برجستهای هستند که درخواست آتشبس دائمی و تحویل نامحدود کمکهای بشردوستانه را تکرار کردهاند.
این بیانیه را همچنین ملیسا باررا، هانا اینبیندر، ایلانا گلیزر، پاپی لیو، سینتیا نیکسون، سوزان ساراندون و مورگان اسپکتور امضا کردهاند.
این خبر در حالی منتشر شده که حدود ۱۰ ماه از آتشبس بین اسرائیل و حماس در اکتبر ۲۰۲۵ میگذرد و اسرائیل از آن زمان به حملههای خود به غزه ادامه داده و به بهانه نقض توافق با مسلح کردن مجدد، جذب جنگجو و بازسازی تونلها توسط حماس، این کار را انجام میدهد.
در بیانیه «هنرمندان برای آتش بس» که در اینستاگرام به اشتراک گذاشته شده آمده است: در غزه آتشبس وجود ندارد. هر روز، فلسطینیها همچنان رنج وحشتناکی را تجربه میکنند.
این گروه اعلام کرد از زمان اعلام آتشبس بیش از ۱۲۰۰ فلسطینی کشته و بیش از ۴۰۰۰ نفر زخمی شدهاند. همچنین به مرگ کودکان نیز اشاره شده است.
یونیسف هفته گذشته اعلام کرد که طبق گزارشها، در ۳۰۰ روز گذشته از زمان اعلام توافق آتشبس، حداقل ۳۰۰ کودک در غزه کشته شدهاند. صدها نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
این آژانس سازمان ملل متحد اعلام کرد که خانوادهها در حدود یک سوم نوار غزه ازدحام کردهاند و همچنان با سوءتغذیه، بیماری، آب ناسالم و سیستمهای بهداشتی آسیبدیده مواجه هستند.
بیانیه Artists۴Ceasefire همچنین فراتر از غزه، به خشونت در کرانه باختری اشغالی اشاره دارد و میافزاید: فلسطینیها در کرانه باختری هر روز توسط شهرکنشینان و سربازان اسرائیلی با ارعاب روبهرو هستند و کشته میشوند و پاکسازی قومی مردم فلسطین از سرزمین و خانههایشان به دست دولت اسرائیل ادامه دارد.
بیانیه نخست این گروه که پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ منتشر شد؛ خواستار آتشبس، آزادی گروگانها و تحویل کمکهای بشردوستانه شده بود. در عوض، بیانیه جدید بر استدلال این گروه مبنی بر اینکه آتشبس فعلی نتوانسته به مرگ فلسطینیها پایان دهد، تمرکز دارد.
در آخرین بیانیه آمده است: ما به عنوان هنرمند، این امتیاز را داریم که از طریق آثار و پلتفرمهایمان به مردم دسترسی پیدا کنیم و این امتیاز، مسئولیتی را برای ادامه مطالبه پایان این رنج وحشتناک به همراه دارد. ما به آتشبس دائمی، جریان آزاد کمکهای حیاتی و پایان دادن به دههها انکار حقوق بشر فلسطینیان نیاز داریم.
گروه Artists۴Ceasefire حمایت صدها چهره حوزههای فیلم، تلویزیون، موسیقی و هنر، از جمله بیلی آیلیش، کیت بلانشت، خواکین فینیکس، سوزان ساراندون، اندرو گارفیلد، دوآ لیپا و آریانا گرانده را دارد.
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