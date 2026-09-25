به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، ورود بنیامین نتانیاهو به شهر نیویورک روز پنجشنبه با شعارهای «فلسطین آزاد» در خارج از سازمان ملل روبهرو شد و هانا اینبیندر و سوزان ساراندون از جمله ۱۰۰ معترض ضد جنگ بودند که هنگام مسدود کردن ورودی نتانیاهو به ساختمان سازمان ملل، بازداشت شدند.
سینتیا نیکسون، الیوت پیج، چلسی منینگ، گلنون دویل، سارا شرمن، مری بث بارون، ایندیا مور و کیلب هرون نیز در این تظاهرات حضور داشتند تا نتانیاهو را برای حملات مداوم به غزه و نسلکشی محکوم کنند.
ویدئوهای تظاهرات نشان میدهد که معترضان شعار میدهند: «فلسطین آزاد، آزاد! نسلکشی را متوقف کنید!»
از دیگر شعارهایی که معترضان سر دادند چنین بود: «نتانیاهو، تو نمیتوانی پنهان شوی! ما تو را به نسلکشی متهم میکنیم!»
این اعتراض توسط «صدای یهودیان برای صلح» و سایر سازمانها سازماندهی شده بود.
این در حالی بود که دهها نماینده هنگام سخنرانی نتانیاهو از سالن خارج شدند و در همین حال نتانیاهو در سخنان خود ادعا کرد که ادعاهای مربوط به نسلکشی اسرائیل در غزه «بزرگترین دروغ قرن» است و گفت حمله به ایران «یکی از سادهترین تصمیماتی بود که تا به حال گرفتهام!»
هانا اینبیندر که پیش از این از مارک رافالو حمایت کرده بود و اتهام یهودستیزی به وی را مضحک خوانده بود، پس از دستگیری در برابر سازمان ملل، تأکید کرد که نمیخواهد پیامش در تیترهای خبری گم شود.
این بازیگر برنده جایزه امی برای سریال «هکها» پس از بازداشت به دلیل اعتراض به ورود بنیامین نتانیاهو به ساختمان سازمان ملل در نیویورک، از دولت آمریکا خواست تا مانع ادامه حملات اسرائیل به غزه شود.
او در بیانیهای در استوری اینستاگرام خود نوشت: «اگر تصاویر دستگیری من و دوستانم در اعتراض به سفر شرمآور نتانیاهو به نیویورک توجهها را به چیزی جلب کند، بگذارید آن چیز جنگ ویرانگر و نسلکشی باشد که اسرائیل علیه مردم فلسطین و جنوب لبنان به راه انداخته است - به حملات شهرکنشینان، تخریب خانهها، بمباران مردم در خواب؛ به جنایاتی که هر روز اتفاق میافتد اما تقریباً هیچ پوشش مطبوعاتی بینالمللی را به خود اختصاص نمیدهد.»
وی افزود: دولت آمریکا قدرت پایان دادن به همه این قتلها، غارتها و ربودن زمینها را دارد، اما در عوض تصمیم میگیرد با آغوش باز از قصاب غزه استقبال کند.
اینبیندر در ادامه نوشت: این واقعیت که طراح همه این خونریزیها آزادانه در شهرهای ما پرسه میزند، کیفرخواستی علیه جمهوریخواهان و دموکراتهایی است که معماران نسلکشی مانند نتانیاهو را توانمند و محافظت میکنند. بیایید این نمایش را با داستان اشتباه نگیریم: نسلکشی تیتر خبر است و زمان پایان آن فرا رسیده است.
سوزان ساراندون که همواره از مدافعان مردم فلسطین بوده، به تازگی گفته بود به دلیل این حمایت، نقشهای هالیوودی خود را از دست میدهد.
اینبیندر در جشنواره فیلم کن که بهار امسال برگزار شد گفته بود هزینه سکوت در مورد بحران غزه از هرگونه آسیب به اعتبار شخصی در هالیوود بیشتر است و تأکید کرده بود: «من از فلسطینیهایی پیروی میکنم که معیارها را تعیین کردهاند، کسانی که همیشه مجبور بودهاند مدافع خودشان باشند. من واقعاً خوشحالم که به سنتی از فلسطینیها و متحدان یهودی میپیوندم که متعهد به ابراز عقیده در زمانی هستند که بسیاری از مردم از آن دوری میکنند. من از آنها پیروی میکنم.»
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