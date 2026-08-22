ثبت ۴۰۰ هزار رأی در انتخاب جوان سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم کریمی، دبیر رویداد «انتخاب جوان سال ۱۴۰۴»، از پایان فرآیند رأیگیری مردمی بخش شهرستانی این رویداد خبر داد و گفت: در این مرحله ۴۰۰ هزار رأی از سوی مردم برای انتخاب جوانان برتر شهرستانها ثبت شد.
وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از این رویداد ملی اظهار کرد: مشارکت مردم در انتخاب جوانان برتر، نشاندهنده توجه جامعه به ظرفیتها، توانمندیها و دستاوردهای جوانان در حوزههای مختلف است و تلاش کردیم فرآیند انتخاب با محوریت مشارکت عمومی و شفافیت انجام شود.
دبیر «انتخاب جوان سال ۱۴۰۴» افزود: پس از پایان رأیگیری مردمی، فرآیند جمعبندی و بررسی نهایی آرای ثبتشده انجام میشود و اسامی راهیافتگان به بخش استانی این رویداد بزودی اعلام خواهد شد.
کریمی ادامه داد: در مرحله استانی نیز مردم نقش مهمی در انتخاب جوانان برتر خواهند داشت و این مسیر تا معرفی برگزیدگان نهایی «انتخاب جوان سال ۱۴۰۴» ادامه پیدا میکند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این رویداد، شناسایی، معرفی و حمایت از جوانانی است که در حوزههای فرهنگی و هنری، علمی، نوآوری و کارآفرینی، ورزش و سلامت و فعالیتهای اجتماعی و خیرخواهانه نقشآفرینی کردهاند.
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