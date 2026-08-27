صدرنشینی جوان کنگانی در آرای مردمی «جوان سال»

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بهمنی پس از اعلام نتایج مرحله شهرستانی «جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴» با قدردانی از حمایت مردم اظهار کرد: از صمیم قلب از این همه مهر، محبت و همراهی مردم عزیزم تشکر میکنم؛ آنچه برای من ارزش دارد، بیش از هر نتیجه، عنوان و جایگاهی، محبت و اعتمادی است که از مردم دیدم.
وی افزود: این همه لطف برای من فراتر از یک رأی و بسیار ارزشمند است و در برابر این محبت، شرمنده و صمیمانه سپاسگزارم.
براساس نتایج اعلامشده، بهمنی با کسب ۹۷۸ رأی، بیشترین آرای مردمی را در میان شرکتکنندگان شهرستان کنگان به دست آورد و به عنوان منتخب این شهرستان به مرحله استانی راه یافت.
بررسی آرای ثبتشده نامزدهای استان بوشهر در این مرحله نیز نشان میدهد ۹۷۸ رأی، بالاترین میزان رأی ثبتشده در میان شرکتکنندگان استان بوده است.
«انتخاب جوان سال ۱۴۰۴» امسال با سازوکاری متفاوت نسبت به دورههای گذشته برگزار شده و انتخاب برگزیدگان آن به آرای مردمی سپرده شده است. براساس اعلام معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، حدود ۱۱۰ هزار نفر از سراسر کشور برای حضور در این رویداد ثبتنام کردهاند.
این رویداد در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی برگزار میشود و برگزیدگان هر مرحله با رأی مردم به مرحله بعد راه پیدا میکنند. رقابتها در چهار محور فرهنگی و هنری، کارآفرینی و نوآوری، ورزش و سلامت و مشارکتهای اجتماعی و امور خیریه دنبال میشود.
بهمنی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتیجه این مرحله گفت: رأی مردم برای من صرفاً یک عدد در یک رقابت نیست و این حمایت، مسئولیت بیشتری برای ادامه فعالیت و پیگیری مسائل جامعه ایجاد میکند.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم افزود: بخشی از مطالبات مردم در حوزه اشتغال، معیشت و مسائل اجتماعی نیازمند پیگیری جدیتر دستگاههای مسئول است و در کنار مسائل کلان، مشکلات قابل حل در سطح شهرستان و استان نیز نباید بدون پاسخ باقی بماند.
این جوان کنگانی با تأکید بر نقش نسل جوان در حل مسائل جامعه بیان کرد: جوانان در کنار مطالبهگری میتوانند با ارائه ایده، کار تخصصی و حضور مؤثر اجتماعی در حل بخشی از مسائل جامعه نقش داشته باشند.
وی ادامه داد: حضور جوانان در چنین رویدادهایی زمانی اثرگذارتر خواهد بود که به فرصتی برای معرفی ظرفیتها، شکلگیری ارتباط میان جوانان فعال و تقویت زمینه اثرگذاری آنان در جامعه تبدیل شود.
بهمنی درباره حوزه فعالیت خود در این رویداد گفت: بخش عمده فعالیتهای ارائهشده در پرونده مربوط به حوزه رسانه، آموزش خبرنگاری و سواد رسانهای بوده است.
وی افزود: آموزش خبرنگاران، فعالیت در زمینه مدیریت رسانهای در شرایط بحرانی، ارتقای سواد رسانهای و تقویت ارتباط میان فعالان رسانهای از جمله محورهای فعالیتهای ارائهشده در این پرونده بوده است.
پرونده ابراهیم بهمنی پیش از ورود به مرحله رأیگیری مردمی نیز در ارزیابی هیئت داوران، رتبه «A» را کسب کرده بود.
براساس اعلام دبیرخانه ستاد بزرگداشت هفته جوان، با پایان مرحله شهرستانی، بهمنی به عنوان منتخب شهرستان کنگان به مرحله استانی «انتخاب جوان سال ۱۴۰۴» راه یافته و رقابت در این مرحله نیز با مشارکت و رأی مردم ادامه خواهد یافت.
بهمنی پیش از این نیز در سال ۱۴۰۳ به عنوان جوان برتر استان بوشهر معرفی شده بود. فعالیت در حوزه رسانه، آموزش خبرنگاری، سواد رسانهای و مدیریت رسانهای در شرایط بحرانی از جمله سوابق وی است.
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