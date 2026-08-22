حجت کریمی: به تیم امید بازیکن نمی دهیم/سربازی بیرانوند را پیگیر هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور تبریز، حجت کریمی درباره قرار گرفتن نام مهدی هاشم‌نژاد و امیرحسین حسین‌زاده در فهرست سهمیه بازیکنان بزرگسال تیم ملی امید برای بازی‌های آسیایی، اظهار داشت: باشگاه تراکتور در فصل جاری در سه جبهه لیگ برتر، لیگ نخبگان آسیا و جام حذفی حضور دارد و با برنامه‌ای فشرده روبه‌رو است. ما در لیگ نخبگان آسیا به‌عنوان یکی از دو نماینده فوتبال ایران شرکت می‌کنیم و وظیفه داریم با تمام توان از اعتبار و آبروی فوتبال کشورمان دفاع کنیم. حضور قدرتمند در این رقابت‌های بین‌المللی، یکی از اهداف اصلی باشگاه تراکتور است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، باشگاه تراکتور با حضور مهدی هاشم‌نژاد و امیرحسین حسین‌زاده در تیم ملی امید برای بازی‌های آسیایی ناگویا موافق نیست. تراکتور همواره نهایت همکاری را با تیم‌های ملی داشته و این رویکرد برای ما یک اصل بوده است؛ اما شرایط این دوره با توجه به حضور در لیگ نخبگان آسیا و اهمیت مسابقات پیش‌رو متفاوت است و امکان در اختیار گذاشتن این دو بازیکن وجود ندارد.

کریمی درباره وضعیت خدمت سربازی علیرضا بیرانوند نیز گفت: پیش از آغاز مسابقات، درباره وضعیت خدمت سربازی علیرضا بیرانوند توضیحاتی را ارائه کرده بودم و باشگاه تراکتور همچنان به‌طور کامل پیگیر وضعیت این بازیکن است.

وی افزود: علیرضا بیرانوند یک سرمایه ملی و از چهره‌های پرافتخار فوتبال ایران است. او در سه دوره جام جهانی حضور داشته و برای فوتبال کشورمان افتخارآفرینی کرده ‌و باید مورد حمایت قرار گیرد امّا با این حال، متأسفانه قانون معافیت قهرمانان شامل حال او نمی‌شود. به‌عنوان نمونه، در برخی رشته‌ها مانند شطرنج، ورزشکارانی که موفق به کسب مدال می‌شوند، از معافیت‌های مربوط به سرباز قهرمان برخوردارند؛ اما بازیکنانی نظیر بیرانوند که سه دوره در جام جهانی حضور داشته و برای فوتبال ایران افتخارآفرینی کرده‌اند، از این امکان برخوردار نیستند. معتقدم این موضوع نیازمند بازنگری در قوانین است و ما نیز پیگیری‌های خود را در این زمینه ادامه خواهیم داد.

مدیرعامل باشگاه تراکتور درباره فضاسازی‌های اخیر در فضای مجازی نیز بیان کرد: متأسفانه در آستانه دیدار تراکتور و پرسپولیس، شاهد برخی فضاسازی‌ها در فضای مجازی هستیم. کری‌خوانی و رقابت در فوتبال طبیعی است و به جذابیت مسابقات کمک می‌کند، اما زمانی که محتوا از چارچوب اخلاق و احترام خارج شود، دیگر نمی‌توان آن را بخشی از جذابیت فوتبال دانست.

وی ادامه داد: انتشار برخی محتواها و مطالب نامناسب در فضای مجازی، به جای کمک به فوتبال، فضای جامعه و ورزشگاه‌ها را به سمت تنش سوق می‌دهد. انتظار ما از همه رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی این است که در چارچوب اخلاق و احترام حرکت کنند. تراکتور تیمی باتجربه است و به‌عنوان قهرمان ایران، کاملاً روی اهداف ورزشی خود تمرکز دارد. بنابراین، این فضاسازی‌ها تأثیری بر تمرکز تیم ما نخواهد داشت.

کریمی در پایان درباره آخرین وضعیت ایگور پوستونسکی گفت: پوستونسکی یکی از بهترین بازیکنان خارجی سال‌های اخیر تراکتور است که متأسفانه دچار مصدومیت شده بود. او اکنون به تبریز بازگشته تا شرایط جسمانی‌اش از سوی کادر فنی و پزشکی باشگاه به‌طور دقیق بررسی شود.