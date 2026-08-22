صاحبان سوت های حساس تهران و تبریز مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته سوم فصل جاری لیگ برتر ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد که به شرح زیر است:

یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵

*استقلال تهران - سپاهان اصفهان داور: پیام حیدری کمک ها: فرهاد مروجی، فرهاد فرهادپور، احسان اکبری ناظر: مسعود مرادی داور VAR:حسین زمان کمک: علیرضا ایلدروم

* شمس آذر قزوین - آلومینیوم اراک داور: وحید کاظمی کمک ها: محسن سلطانی، مرتضی سلمان نژاد و بهمن ممشلی ناظر: حسین نجاتی داور VAR: شهاب محمدی کمک: فرهاد امینی

*استقلال خوزستان - نساجی مازندران داور: علی سام کمک ها: بهمن عبدالهی، امین زاهدی و رضا مرادی ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک: میثم صفاری

دوشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۵

*تراکتور - پرسپولیس داور: امیر عرب براقی کمک ها: علی احمدی، وحید سیفی، علی بای ناظر: رسول فروغی داور VAR: میثم حیدری کمک: حامد سیری

*ملوان بندرانزلی - فجر شهید سپاسی داور: وحید زمانی کمک ها: دانیال باشنده، مهران مصطفوی و مهدی جبرئیلی ناظر: علی اصغر مومنی داور VAR: کیوان علیمحمدی کمک: مهرداد خسروی

*ذوب آهن اصفهان - مس شهر بابک داور: محمدرضا تارخ کمک ها: سعید زیبا، عباس یعقوبی و میلاد کهزادی ناظر: محمود رفیعی داور VAR: سیدحسین حسینی کمک: شاهین یزدانی

*خیبر خرم آباد - پیکان تهران داور: میثم عباسپور کمک ها: محمدعلی پورمتقی، علیرضا ممبنی، مسعود حقیقی ناظر: آرمان اسعدی داور VAR: بیژن حیدری کمک : شبیر بهروزی

*گل گهر سیرجان - چادرملو اردکان داور: کوپال ناظمی کمک ها: امیرمحمد داودزاده، علی اکبر نوری و رسول اولیایی ناظر: حیدر شکور داور VAR: غلامرضا ادیبی کمک: علیرضا ایلدروم

* صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان داور: احمد محمدی کمک ها: علیرضا مرادی، رضا حیدری و محمد علی صلاحی ناظر: امیر بهرام نقوی داور VAR: امیر ایار کمک: هادی علی نیافرد