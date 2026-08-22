تاثیر مستقیم تصمیم سرمربی تیم ملی امید روی سربازشدن بیرانوند

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای حضور علیرضا بیرانوند در تیم فوتبال امید ایران برای بازی‌های آسیایی ناگویا طی روزهای اخیر به یکی از موضوعات مورد بحث فوتبال ایران تبدیل شده است. موضوعی که ابتدا با انتشار خبرهایی درباره احتمال استفاده از دروازه‌بان شماره یک تیم ملی به عنوان یکی از سهمیه‌های بزرگسالان تیم امید مطرح شد و خیلی زود با مسئله سربازی این بازیکن نیز گره خورد.

با این حال بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد موضوع تنها به یک گمانه‌زنی رسانه‌ای محدود نبوده و بیرانوند تمایل جدی برای حضور در ترکیب تیم امید داشته است. این دروازه‌بان از طریق چند نفر از دوستان مورد اعتماد خود، علاقه‌اش برای حضور در تیم حسین عبدی و ایستادن درون دروازه تیم امید در بازی‌های آسیایی ناگویا را به سرمربی این تیم منتقل کرده است.

حسین عبدی اما در پاسخ به این درخواست، موضوع ثبت فهرست اولیه بازیکنان برای حضور در بازی‌های آسیایی را مطرح کرده است. طبق گزارش‌هایی که در روزهای گذشته نیز منتشر شده، نام بیرانوند در فهرست اولیه تیم امید قرار نگرفته و همین مسئله عملاً امکان اضافه شدن او به جمع نفرات اعزامی به ناگویا را با محدودیت جدی مواجه کرده است. همچنین پیش از این در گزارشی هایی اعلام شده بود که فهرست اولیه تیم امید از قبل به کمیته ملی المپیک ارائه شده و نام بیرانوند در آن وجود ندارد.

اما مسئله برای عبدی تنها بحث اداری و ثبت فهرست نبوده است. سرمربی تیم امید در گفت‌وگویی که از طریق یکی از دوستان مشترک به بیرانوند منتقل شده، ضمن تأکید بر توانایی‌های این دروازه‌بان، او را بهترین دروازه‌بان حال حاضر فوتبال ایران دانسته اما تأکید کرده است که قصد ندارد نسل بعدی دروازه‌بانی فوتبال ایران را تحت تأثیر حضور یک ستاره بزرگسال قرار دهد.

سرمربی تیم ملی زیر ۲۳ سال بر این باور است که تیم امید در دو اردوی اخیر به انسجام و اتحاد قابل توجهی رسیده و ورود بازیکنی با جایگاه و سابقه بیرانوند می‌تواند ناخودآگاه فضای تیم را تغییر دهد. از نگاه سرمربی امید، قرار نیست بازیکنان جوانی که برای حضور در المپیک ۲۰۲۸ آماده می‌شوند، در سایه نام یک بازیکن بزرگسال قرار بگیرند.

موضوع دیگری که در این میان مطرح شده، موضوع سربازی بیرانوند است. در روزهای گذشته گزارش‌هایی منتشر شد که حضور این دروازه‌بان در بازی‌های آسیایی و کسب مدال می‌تواند از منظر قانون «سرباز قهرمان» برای او اهمیت داشته باشد. حتی برخی گزارش‌ها احتمال استفاده از بیرانوند در تیم امید را از همین زاویه مورد بررسی قرار دادند.

با این حال، عبدی حاضر نشده است تصمیم خود را بر مبنای مسئله شخصی یک بازیکن تغییر دهد. او به صراحت اعلام کرده که حتی اگر حضور بیرانوند بتواند به تیم امید برای رسیدن به مدال ناگویا کمک کند، نمی‌خواهد تمام تمرکز تیم روی دروازه‌بان شماره یک تیم ملی قرار بگیرد و سایر بازیکنان تحت تأثیر نام او قرار بگیرند.

سرمربی تیم امید در شرایطی چنین موضعی گرفته که دروازه‌بانی تیم برای بازی‌های آسیایی از گزینه‌های جوانی مانند محمد خلیفه، آرمین عباسی و ادیب زارعی برخوردار است و هدف اصلی کادر فنی، میدان دادن به همین نسل برای ساختن تیمی است که بتواند در مسیر المپیک ۲۰۲۸ قرار بگیرد.

عبدی البته قصد ندارد تیمش را بدون استفاده از بازیکنان بزرگسال راهی ناگویا کند، اما سیاست او استفاده حداقلی و هدفمند از این سهمیه‌هاست. سه سهمیه بزرگسال در اختیار تیم امید قرار دارد و بر اساس فهرست نهایی منتشرشده، علیرضا کوشکی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی هاشم‌نژاد این سهمیه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و نامی از بیرانوند در میان آنها دیده نمی‌شود.

به این ترتیب، اصرار بیرانوند برای حضور در تیم امید با پاسخ منفی عبدی مواجه شده است تا همین «نه» باعث شود دروازه بان تیم ملی ایران بالاخره لباس سربازی را نزدیک تر از همیشه بر تن خود ببیند.