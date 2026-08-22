خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهدی بخشی سورکی نهضت ملی مسکن در قم دیگر تنها یک طرح روی کاغذ و مجموعهای از پروژههای در حال ساخت نیست، بخش قابل توجهی از این طرح بزرگ اکنون به مرحلهای رسیده است که صدای زندگی در برخی واحدها شنیده میشود و خانوادههایی که سالها در انتظار خانهدار شدن بودهاند، آرامآرام کلید خانههای خود را تحویل میگیرند.
با این حال، میان ساختمان تکمیلشده و خانهای که خانواده بتواند در آن زندگی کند هنوز فاصلهای وجود دارد، فاصلهای که امروز مهمترین بخش مسیر نهضت ملی مسکن قم را شکل میدهد.
بررسی وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن در استان قم نشان میدهد که این طرح در یکی از حساسترین مقاطع اجرایی خود قرار گرفته است، از یک سو بخش عمده پروژهها به پیشرفتهای بالا رسیدهاند و در شماری از سایتها فرآیند انتخاب واحد، تحویل و اسکان متقاضیان آغاز شده و از سوی دیگر، تکمیل برخی زیرساختها، تعیین تکلیف امور مالی، صدور کارت اقساط، تأمین آورده متقاضیان و رفع نواقص باقیمانده، سرعت رسیدن واحدهای آماده به مرحله سکونت را تعیین میکند.
در حال حاضر عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن در ۱۲ سایت استان دنبال میشود و میانگین پیشرفت پروژهها از ۹۰ درصد عبور کرده است، رقمی که نشان میدهد بخش مهمی از مسیر ساخت طی شده و پروژهها از مرحله عملیات سنگین عمرانی عبور کردهاند.
در برخی سایتها همچون مجموعههای ۶۳ هکتاری، ۲۲ هکتاری، ۲۷ هکتاری، ۱۷ هکتاری پردیسان و سایت ۵۶۱ شهید رئیسی، واحدها به مراحل پایانی رسیده و در بخشی از آنها، خانوارها سکونت خود را آغاز کردهاند.
این روند البته یکسان و همزمان نیست و ماهیت پروژههای مسکن، تفاوت در زمان آغاز عملیات، وضعیت زمین، شرایط پیمانکاران، میزان آورده متقاضیان و فرآیند تأمین خدمات زیربنایی باعث شده است که واحدها در مقاطع متفاوتی از ساخت قرار داشته باشند.
برخی خانوادهها اکنون در خانههای خود مستقر شدهاند، برخی در مرحله تحویل موقت قرار دارند و گروهی دیگر همچنان در انتظار تکمیل مراحل اجرایی، مالی و خدماتی هستند.
یکی از مهمترین نشانههای عبور پروژهها از مرحله ساخت به مرحله بهرهبرداری، افزایش شمار واحدهایی است که برای انتخاب به متقاضیان عرضه شده است.
تاکنون بیش از ۲۷ هزار واحد در فرآیند انتخاب واحد قرار گرفتند
تاکنون بیش از ۲۷ هزار واحد در فرآیند انتخاب واحد قرار گرفته و بیش از ۲۶ هزار واحد نیز توسط متقاضیان انتخاب شده است، آماری که نشان میدهد بخش قابل توجهی از پروژهها وارد مرحلهای شدهاند که دیگر موضوع اصلی صرفاً ساخت ساختمان نیست، بلکه تحویل، اسکان و تثبیت شرایط بهرهبرداری از واحدهاست.
در این میان، تحویل واحدها نیز خود یک فرآیند چندمرحلهای است، پس از تعیین تکلیف مالی متقاضی، تسویه با سازنده، دریافت کارت اقساط و پرداخت هزینههای مربوط به آمادهسازی، واحد در مرحله تحویل موقت قرار میگیرد.
این مرحله فرصتی است تا متقاضی نواقص احتمالی را شناسایی کند و موارد مورد نیاز برای اصلاح به سازنده اعلام شود و پس از رفع نواقص و تکمیل شرایط خدماتی و انشعابات، تحویل دائم انجام میشود.
همین فاصله میان تکمیل فیزیکی ساختمان و تحویل نهایی، یکی از موضوعات مهم در ادامه مسیر نهضت ملی مسکن قم است.
واحدی که از نظر ساختمانی آماده است اما هنوز انشعاب یا برخی تجهیزات آن تکمیل نشده، عملاً نمیتواند بهعنوان خانهای آماده سکونت تلقی شود.
از همین رو، تکمیل شبکههای آب، برق و گاز و آمادهسازی معابر و زیرساختهای داخلی، به اندازه عملیات ساختمانی اهمیت پیدا کرده است.
اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان از محل صندوق ملی مسکن برای اجرای عملیات آبرسانی و برقرسانی سایتهای نهضت ملی مسکن قم
در سال جاری نیز ۱۲۰ میلیارد تومان از محل صندوق ملی مسکن برای اجرای عملیات آبرسانی و برقرسانی سایتهای نهضت ملی مسکن قم اختصاص یافته و مجموع اعتبارات پرداختشده برای این بخشها از ابتدای اجرای طرح به بیش از سه هزار میلیارد تومان رسیده است.
تجهیز و نصب پست برق ۲۳۰ کیلوولت در سایت شهید رئیسی نیز بخشی از اقدامات زیرساختی انجامشده در این مسیر است.
در کنار سایتهای بزرگ شهری، پروژههای پرنیان، قنوات، طایقان، کهک، جعفریه و سلفچگان نیز در مجموع از پیشرفت بالایی برخوردارند و بخش عمده آنها از مرز ۹۰ درصد عبور کرده است.
ویژگی برخی از این پروژهها، اجرای واحدهای یکطبقه و واگذاری بخشی از عملیات تکمیل داخلی به خود متقاضیان است، به این معنا که دولت و سازنده ساختمان را تا مراحل مشخصی پیش میبرند و تکمیل برخی جزئیات داخلی بر عهده خانوار قرار میگیرد که در چنین شرایطی، توان مالی متقاضیان نقش مهمی در سرعت نهاییشدن پروژهها دارد.
افزایش هزینههای ساخت و فشار اقتصادی موجب شده است برای دهکهای یک تا چهار، تسهیلاتی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان در قالب سازوکار تهاتر زمین با سازندگان پیشبینی شود تا بخشی از بار مالی تکمیل واحدها کاهش یابد.
با وجود همه این اقدامات، مهمترین مطالبه امروز در نهضت ملی مسکن قم، کوتاهشدن فاصله میان آماده بودن و تحویل شدن است.
برای خانوادهای که همزمان هزینه اجاره مسکن و اقساط را تحمل میکند، هر ماه تأخیر در تحویل خانه معنای اقتصادی مشخصی دارد.
به همین دلیل، اکنون که بخش عمده پروژهها به پیشرفتهای بالا رسیدهاند، سرعتبخشی به مراحل پایانی میتواند بیش از گذشته اهمیت داشته باشد.
نهضت ملی مسکن قم امروز در نقطهای ایستاده که بخش بزرگی از مسیر ساخت طی شده، هزاران واحد وارد فرآیند انتخاب و تحویل شدهاند و شماری از خانوادهها سکونت خود را آغاز کردهاند، اما پایان واقعی این پروژه زمانی رقم خواهد خورد که واحدهای تکمیلشده، پس از رفع نواقص، تأمین زیرساختها و تعیین تکلیف امور مالی، یکی پس از دیگری به خانهای آماده برای زندگی تبدیل شوند.
دغدغههای متقاضیان نهضت ملی مسکن
نهضت ملی مسکن برای بسیاری از خانوارها و جوانانی که توان خرید مسکن در بازار آزاد را ندارند، فرصتی برای خانهدار شدن به شمار میرود؛ اما در مسیر اجرای این طرح، متقاضیان با دغدغهها و مشکلاتی مواجه هستند که بخشی از آنها را در گفتوگو با خبرنگار مهر مطرح کردند.
تأخیر در ساخت و تحویل واحدها یکی از اصلیترین گلایههای مردم است. برخی متقاضیان میگویند با وجود گذشت چند سال از آغاز پروژه، هنوز واحدهای آنها به مرحله تحویل نرسیده و حتی در مواردی با وجود تکمیل بخشهایی از پروژه، تحویل واحدها به تأخیر افتاده است.
افزایش هزینههای ساخت و بالا رفتن آورده متقاضیان از دیگر نگرانیهای جدی مردم است. شهروندان معتقدند مبالغی که در مراحل نخست برای پرداخت به آنها اعلام شده، در ادامه افزایش یافته و جدول پرداختیها نیز برای برخی متقاضیان سنگینتر شده است.
یکی از شهروندان با اشاره به شرایط اقتصادی خانوارها میگوید بسیاری از متقاضیان درآمد محدودی دارند و پرداخت مبالغ سنگین برای آورده یا اقساط، فشار زیادی به آنها وارد میکند. به گفته وی، اگر قرار است مسکن ملی برای اقشار متوسط و کمدرآمد ساخته شود، هزینههای آن باید متناسب با توان مالی این گروهها باشد.
نبود اطلاعرسانی کافی درباره روند اجرای طرح و هزینههای نهایی نیز از دیگر مواردی است که مردم بر آن تأکید دارند. برخی متقاضیان معتقدند باید از ابتدا درباره هزینهها، نحوه افزایش احتمالی مبالغ و زمانبندی تحویل واحدها شفافیت بیشتری وجود داشته باشد تا خانوارها بتوانند برای تأمین منابع مالی خود برنامهریزی کنند.
در کنار مشکلات مالی، عمل نکردن به زمانبندیهای اعلامشده و فاصله میان وعدهها و عملکرد نیز مورد انتقاد مردم قرار گرفته است. شهروندان خواستار آن هستند که مسئولان به جای ارائه وعدههای غیرقابل تحقق، زمانبندی دقیق و واقعبینانهای برای تکمیل و تحویل واحدها اعلام کنند.
مردم همچنین تأکید دارند که افزایش هزینه ساخت، تأخیر در اجرای پروژه و سنگین شدن آورده نباید موجب شود متقاضیانی که سالها برای خانهدار شدن انتظار کشیدهاند، از ادامه مسیر بازبمانند.
با این حال، آنچه از صحبتهای شهروندان برمیآید، سه مطالبه اصلی است، تسریع در ساخت و تحویل واحدها، کنترل و شفافسازی هزینههای تمامشده و متناسبسازی آورده و اقساط با توان اقتصادی خانوارها، مطالباتی که مردم انتظار دارند در ادامه اجرای نهضت ملی مسکن مورد توجه جدی قرار گیرد.
تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان قم
زنجیرانی فراهانی مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان قم اظهار کرد: پروژههای این طرح در مجموع از پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد برخوردار هستند و بخش قابل توجهی از تعهدات دولت در این زمینه عملیاتی شده است.
وی افزود: عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن در ۱۲ سایت استان دنبال میشود که در حال حاضر در ۶ سایت، واحدهای مسکونی به مرحله عرضه و تحویل به متقاضیان رسیده و روند اسکان خانوارها نیز متناسب با تکمیل مراحل اداری و مالی در حال انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم ادامه داد: سایتهای ۶۳ هکتاری، ۲۲ هکتاری، ۱۷ هکتاری پردیسان و سایت ۵۶۱ شهید رئیسی از جمله مجموعههایی هستند که بخش قابل توجهی از واحدهای آنها به مرحله پایانی ساخت رسیده و در برخی از آنها نیز سکونت متقاضیان آغاز شده است.
زنجیرانی فراهانی بیان کرد: تحویل واحدها پس از انجام تسویهحساب متقاضیان با پیمانکاران، دریافت کارت اقساط و پرداخت هزینههای مربوط به آمادهسازی انجام میشود و پس از طی این مراحل، تحویل موقت واحدها در دستور کار قرار میگیرد.
تحویل واحدها مرحلهای انجام میشود
وی گفت: تحویل موقت به این دلیل انجام میشود که متقاضی پس از ورود به واحد، موارد احتمالی نیازمند اصلاح یا تکمیل را مشاهده و اعلام کند تا موارد موجود در قالب فهرست نواقص به سازنده ابلاغ و برای رفع آنها اقدام شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم افزود: پس از برطرف شدن نواقص و فراهم شدن شرایط لازم از جمله تعیین تکلیف انشعابات، فرآیند تحویل دائم واحد انجام خواهد شد و متقاضی میتواند سکونت خود را به شکل کامل آغاز کند.
وی تصریح کرد: معمولاً در فاصله میان تحویل موقت و تحویل دائم، متقاضیان اقداماتی از قبیل نظافت واحد، نصب برخی تجهیزات و تکمیل موارد مورد نیاز را انجام میدهند و در همین بازه زمانی، رفع نواقص احتمالی نیز از سوی سازنده دنبال میشود.
زنجیرانی فراهانی با اشاره به میزان پیشرفت واحدهای تحویلشده اظهار کرد: در سایتهای مختلف استان، متناسب با پیشرفت عملیات و تعیین تکلیف مالی متقاضیان، تحویل واحدها در حال انجام است و در برخی مجموعهها بخش عمده خانوارها سکونت خود را آغاز کردهاند.
بخش عمده سایتها به مرحله سکونت رسیدهاند
وی ادامه داد: در سایت ۶۳ هکتاری بخش قابل توجهی از متقاضیان ساکن شدهاند و در سایتهای ۲۷ هکتاری و ۲۲ هکتاری نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و در سایت ۱۷ هکتاری تقریباً تمامی واحدهای آمادهشده وارد مرحله سکونت شدهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم اضافه کرد: در سایت ۵۶۰ هکتاری شهید رئیسی نیز حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ خانواده تحویل موقت واحدهای خود را دریافت کردهاند و ادامه فرآیند تحویل آنها بر اساس تکمیل مراحل مالی و رفع نواقص دنبال میشود.
وی با بیان اینکه تعهد اولیه استان قم در طرح نهضت ملی مسکن ۶۳ هزار واحد بوده است، گفت: این میزان در ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن به استان ابلاغ شده بود که حدود ۳۰ هزار واحد آن در قالب مسکن حمایتی پیشبینی شده بود.
زنجیرانی فراهانی افزود: با توجه به حجم تقاضای موجود برای مسکن و استمرار درخواست متقاضیان، ظرفیت اجرای طرح در قم افزایش یافت و با اضافه شدن طرحهایی از جمله طرح جوانی جمعیت، مجموع واحدهای پیشبینیشده استان به بیش از ۹۰ هزار واحد رسید.
وی اظهار کرد: در چارچوب تعهد چهار ساله ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، علاوه بر تأمین زمین، عملیات آمادهسازی اراضی و ساختوساز نیز در سایتهای مختلف استان دنبال شد و اکنون بخش قابل توجهی از این پروژهها به مراحل پایانی رسیده است.
شش سایت دیگر نهضت ملی مسکن قم نیز پیشرفت بالایی دارند
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در ادامه با اشاره به وضعیت ۶ سایت دیگر نهضت ملی مسکن گفت: سایتهای پرنیان، قنوات، طایقان، کهک، جعفریه و سلفچگان نیز از پیشرفت متوسط بالای ۹۰ درصد در پروژههای خود برخوردار هستند و عملیات اجرایی در آنها ادامه دارد.
وی افزود: در بخش عمده این پروژهها که غالباً به صورت یکطبقه اجرا شدهاند، تعهد دولت عمدتاً شامل اجرای بخشهای اصلی ساختمان، سفتکاری، نما و دیوارکشی بوده است و پس از رسیدن پروژه به این مرحله، تکمیل جزئیات داخلی واحدها بر عهده متقاضیان قرار میگیرد.
زنجیرانی فراهانی ادامه داد: این شیوه موجب شده است متقاضیان پس از تحویل واحد برای تکمیل جزئیات داخلی، نسبت به اجرای بخشهایی مانند نازککاری و سایر موارد مورد نیاز اقدام کنند و پس از تکمیل این مراحل و برقراری انشعابات، امکان سکونت در واحد فراهم شود.
وی با اشاره به وضعیت سایت طایقان گفت: در این مجموعه نیز تعدادی از واحدها به مرحله تکمیل جزئیات داخلی رسیدهاند و هرچه متقاضیان این مراحل را سریعتر انجام دهند، امکان اتصال انشعابات و آغاز سکونت آنها نیز زودتر فراهم خواهد شد.
پروژهای با پیشرفت کمتر از ۷۰ درصد نداریم
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم درباره پایینترین میزان پیشرفت پروژههای تحت مدیریت این اداره کل نیز اظهار کرد: در مجموع پروژهای که پیشرفت آن کمتر از ۷۰ درصد باشد نداریم و عمده پروژهها از پیشرفت بالای ۸۰ درصد برخوردار هستند.
وی افزود: البته در برخی پروژهها که به تازگی وارد مرحله قطعهبندی و آغاز عملیات اجرایی شدهاند، ممکن است تعدادی از واحدها پیشرفت پایینتری داشته باشند و برای نمونه در یکی از بخشهای سایت طایقان، تعدادی واحد با پیشرفت حدود ۳۰ درصد وجود دارد، اما این موارد در مقیاس کلی پروژههای استان تأثیر تعیینکنندهای ندارد.
زنجیرانی فراهانی بیان کرد: تفاوت میان میزان پیشرفت واحدها طبیعی است و برخی پروژهها به دلیل آنکه مدت بیشتری از آغاز عملیات اجرایی آنها گذشته، اکنون به مرحله تکمیل رسیده و حتی بخشی از متقاضیان در آنها ساکن شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع، روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در استان قم ادامه دارد و هدف اصلی این است که واحدهای آمادهشده بدون ایجاد وقفه در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای دهکهای یک تا چهار پیشبینی شده است
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به حمایتهای در نظر گرفتهشده برای متقاضیان کمبرخوردار اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، آثار جنگ و افزایش هزینهها، برای دهکهای یک تا چهار تسهیلاتی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان به صورت بلندمدت در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این تسهیلات از محل سازوکار تهاتر اراضی با سازندگان پیشبینی شده تا در صورت امکان، منابع مورد نیاز برای تکمیل واحدها تأمین شود و بخشی از فشار مالی واردشده بر متقاضیان کاهش پیدا کند.
زنجیرانی فراهانی ادامه داد: آورده متقاضیان همچنان یکی از منابع مهم تأمین مالی پروژهها محسوب میشود و در صورتی که آورده مورد نیاز به موقع تأمین نشود، روند اجرای پروژه نیز ممکن است با کندی مواجه شود.
وی گفت: با وجود این شرایط، تاکنون در استان قم پروژهای نداشتهایم که به دلیل مشکلات مالی به صورت کامل متوقف شده باشد، اما تأمین بهموقع آورده متقاضیان همچنان از دغدغههای اصلی در مسیر تکمیل واحدها است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم تأکید کرد: تلاش مجموعه راه و شهرسازی این است که روند تأمین منابع و تکمیل پروژهها به گونهای مدیریت شود که واحدهای مسکونی در زمان مناسب به متقاضیان تحویل شود و افزایش هزینههای ساخت، بار مالی بیشتری را به خانوارها تحمیل نکند.
تحویل واحدهای تکمیلشده نهضت ملی مسکن قم شتاب میگیرد
زنجیرانی فراهانی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در فرآیند اجرای طرح نهضت ملی مسکن، فاصله میان تکمیل ساختمان و تحویل آن به متقاضی است که تلاش میکنیم این فاصله به حداقل برسد و واحدهایی که آماده سکونت هستند، سریعتر در اختیار صاحبان آنها قرار گیرند.
وی گفت: نگه داشتن واحدهای تکمیلشده در پروژهها علاوه بر اینکه فرآیند بهرهبرداری را به تأخیر میاندازد، هزینههایی مانند نگهداری، احتمال سرقت و آسیب و تخریب را نیز به پروژه تحمیل میکند و از این رو، دستگاههای اجرایی و پیمانکاران باید برای تسریع در تحویل واحدهای آماده همکاری بیشتری داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در استان قم در انتظار تعیین تکلیف و دریافت کارت اقساط خود از شبکه بانکی هستند و این موضوع یکی از مواردی است که برای تسریع در تحویل واحدها به طور جدی پیگیری میشود.
وی ادامه داد: این متقاضیان در بانکهای مختلف از جمله بانک مسکن، بانک ملت، بانک ملی، بانک صادرات و بانک تجارت قرار دارند و هرچه فرآیند صدور و تحویل کارت اقساط با سرعت بیشتری انجام شود، امکان تکمیل مراحل واگذاری و تحویل واحدها نیز فراهم خواهد شد.
زنجیرانی فراهانی بیان کرد: در پروژههای نهضت ملی مسکن، تعهد شبکه بانکی برای تسهیلات ساخت، پرداخت وام ۶۵۰ میلیون تومانی با دوره بلندمدت است که مجموع دوره مشارکت و بازپرداخت آن به حدود ۲۰ سال میرسد و از این مدت به طور متوسط سه سال برای ساخت و حدود ۱۷ سال برای بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده است.
وی گفت: میزان اقساط و نحوه پرداخت آن در صلاحیت شبکه بانکی قرار دارد، اما اداره کل راه و شهرسازی استان موضوع را از این جهت پیگیری میکند که واحدهایی که آماده هستند، بدون معطلی در اختیار متقاضیان قرار بگیرند و افراد بتوانند هرچه سریعتر از وضعیت اجارهنشینی خارج شوند.
وی افزود: متقاضی زمانی که همزمان با پرداخت اجارهبها، با پرداخت اقساط تسهیلات نیز مواجه باشد، فشار مالی بیشتری را تحمل خواهد کرد و به همین دلیل ضروری است واحدی که آماده سکونت است، هرچه سریعتر تحویل شود تا متقاضی بتواند هزینه مسکن خود را به سمت پرداخت اقساط واحد ملکی هدایت کند.
وی درباره میزان اقساط تسهیلات نیز اظهار کرد: در دو سال نخست بازپرداخت، به صورت متوسط رقم اقساط حدود ۶ میلیون تومان است و پس از آن میزان اقساط افزایش پیدا میکند و به حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان میرسد که تعیین دقیق آن در اختیار شبکه بانکی است.
زیرساخت اصلی بیشتر سایتها فراهم شده است
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به وضعیت زیرساختهای پروژهها گفت: در بیشتر سایتهای نهضت ملی مسکن استان، بخش قابل توجهی از زیرساختهای اصلی از جمله شبکههای اصلی آب و برق ایجاد شده و در برخی نقاط نیز عملیات تکمیل شبکههای فرعی در حال انجام است.
وی افزود: در سایت شهید رئیسی نیز شبکه معابر اصلی و فرعی اجرا شده و موضوعات مربوط به اتصال انشعابات و تکمیل برخی زیرساختهای داخل مجتمعها در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: در سایتهایی که عملیات نازککاری آنها به پایان رسیده و واحدها در مرحله تحویل قرار دارند، در عمده موارد زیرساختهای اصلی فراهم شده و بیشتر کار باقیمانده به اتصال نهایی، خریداری انشعابات و نصب تجهیزات مربوط میشود که این مراحل نیز با پیگیری دستگاههای خدماترسان قابل انجام است.
وی گفت: دستگاههای خدماترسان معمولاً برای اجرای این بخش از عملیات به یک تا دو ماه زمان نیاز دارند و در همین فاصله نیز فرصت مناسبی برای تکمیل برخی جزئیات داخلی واحدها از جمله کابینت و سایر اقدامات باقیمانده فراهم میشود.
اتصال گاز آخرین مرحله خدماترسانی است
زنجیرانی فراهانی با اشاره به روند خدماترسانی گاز در سایتهای نهضت ملی مسکن بیان کرد: گازرسانی به دلیل مسائل ایمنی و خطرات ناشی از حفاری، معمولاً در مراحل پایانی خدماترسانی به سایتهای مسکونی انجام میشود و این موضوع نیز در پروژههای قم در حال پیگیری است.
وی افزود: در شورای مسکن استان موضوع اتصالهای باقیمانده در سایت پرنیان و سایت شهید رئیسی پیگیری شده و مقرر است مشکلات مربوط به انشعابات در این دو سایت طی یکی دو ماه آینده برطرف شود.
وی گفت: در فرآیند دریافت انشعاب گاز، پس از خرید پکیج، تأیید آن از سوی نظام مهندسی و ثبت بارکد، متقاضی میتواند برای دریافت اشتراک و ارائه مدارک مورد نیاز به شرکت گاز مراجعه کند و این بخش از فرآیند ارتباطی با عملیات ساخت واحد ندارد.
وی ادامه داد: نمیتوان تکمیل تمام واحدهای مسکونی را تا زمان پایان کامل همه خدمات زیربنایی متوقف کرد و لازم است عملیات ساخت، تکمیل داخلی و آمادهسازی واحدها متناسب با پیشرفت زیرساختها به صورت همزمان دنبال شود.
آمادهسازی بیشتر سایتها به پایان رسیده است
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به وضعیت آمادهسازی سایتهای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: بخش عمده عملیات آمادهسازی در سایتهایی که وارد مرحله تحویل شدهاند، انجام شده و در بسیاری از آنها جدولگذاری و اقدامات مربوط به معابر نیز به پایان رسیده است.
وی افزود: بیش از ۵۰ درصد عملیات آسفالت در این سایتها انجام شده و در واقع بخشهایی مانند جدولگذاری و آمادهسازی معابر نیز در کنار آن پیش رفته است.
وی بیان کرد: در ادامه مسیر، موضوعاتی از جمله احداث و تکمیل ایستگاههای آتشنشانی، فضای سبز، ساختمانهای ناحیه، برق، گاز و برخی خدمات شهری و آموزشی باید تکمیل شود تا مجموعههای مسکونی به شرایط مناسب بهرهبرداری برسند.
وی درباره وضعیت ساخت مدارس نیز گفت: در مجموع ساخت ۳۵ مدرسه در ۱۲ سایت نهضت ملی مسکن استان قم با همکاری دستگاههای مرتبط در دستور کار قرار گرفته است و منابع مورد نیاز این مدارس از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت راه و شهرسازی و همچنین ظرفیت خیران و اعتبارات نوسازی مدارس تأمین میشود.
ساخت ۲۵ مدرسه در سایتهای مسکن آغاز شده است
زنجیرانی فراهانی ادامه داد: تاکنون عملیات اجرایی ۲۵ مدرسه از مجموعه مدارس پیشبینیشده آغاز شده است که ۱۵ مدرسه آن در سایت شهید رئیسی قرار دارد و این سایت از نظر تعداد واحدهای مسکونی، بزرگترین سایت استان محسوب میشود.
وی افزود: بخشی از این مدارس نیز به پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیدهاند و بر اساس تعهدات انجامشده، چند مدرسه این سایت باید تا مهرماه به مرحله بهرهبرداری برسد.
وی درباره افزایش مبلغ تسهیلات نیز گفت: رقم تسهیلات نهضت ملی مسکن در مقاطع مختلف افزایش پیدا کرده و از حدود ۴۰۰ میلیون تومان به ۵۵۰ میلیون تومان و سپس به ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است و طبیعی است که افزایش مبلغ تسهیلات بر میزان اقساط نیز تأثیرگذار باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم اظهار کرد: برای کاهش فشار مالی بر متقاضیان در سالهای نخست بازپرداخت، مصوبهای در شورای عالی مسکن برای پلکانی شدن اقساط پیشبینی شده و این موضوع در استان قم نیز از طریق شبکه بانکی پیگیری شده است.
وی افزود: اجرای اقساط پلکانی در بانکهای مختلف استان به تدریج آغاز شده و بانک صادرات استان نیز در این زمینه وارد فرآیند اجرایی شده است تا در دو سال نخست، مبلغ اقساط در سطح پایینتری قرار گیرد و پرداخت آن برای متقاضیان قابل مدیریتتر باشد.
کیفیت ساخت پروژهها قابل قبول است
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در پاسخ به مباحث مطرحشده درباره کیفیت واحدهای نهضت ملی مسکن گفت: کیفیت اجرای پروژههای استان بر اساس گزارشهای نظارتی، در شرایط مناسبی قرار دارد و پروژههای نهضت ملی مسکن قم از نظر کیفیت با برخی تجربههای گذشته از جمله طرح مسکن مهر قابل مقایسه نیست.
وی تأکید کرد: نظارت بر کیفیت ساخت و اجرای فنی پروژهها در صلاحیت ناظران سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار دارد و در تمام پروژهها ناظر نظام مهندسی حضور دارد.
زنجیرانی فراهانی گفت: پرداخت مبالغ پروژهها نیز بدون تأیید ناظر نظام مهندسی انجام نمیشود و تا زمانی که مراحل اجرایی از سوی ناظر مربوط تأیید نشده باشد، پرداختها صورت نمیگیرد.
وی افزود: این فرآیند نظارتی با هدف حفظ کیفیت ساخت و اطمینان از رعایت الزامات فنی در تمام پروژههای نهضت ملی مسکن استان قم دنبال میشود و کیفیت واحدها یکی از موضوعات مورد توجه در فرآیند اجرای این طرح است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در پایان با اشاره به ادامه پیگیریها برای رفع موانع پروژهها خاطرنشان کرد: تسریع در تحویل واحدهای آماده، تعیین تکلیف متقاضیان در شبکه بانکی و تکمیل انشعابات و خدمات زیربنایی از جمله موضوعاتی است که برای به نتیجه رسیدن پروژههای نهضت ملی مسکن در استان قم در حال پیگیری است.
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