به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل اشتغال، معیشت و سرمایه‌گذاری در استان تاکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های همدان در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: برخورداری از ارتفاع مناسب از سطح دریا، زاویه مطلوب تابش خورشید و اقلیم سردسیری شرایط مناسبی را برای افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های خورشیدی در استان فراهم کرده است.

استاندار همدان افزود: با توجه به تضمین خرید برق، سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار است و باید از این ظرفیت برای توسعه تولید، اشتغال و جذب سرمایه‌گذاران جدید استفاده شود.

ملانوری‌شمسی با انتقاد از طولانی شدن روندهای اداری و توقف برخی پروژه‌های دارای مجوز، گفت: طرح‌هایی از جمله نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی و برخی واحدهای بزرگ تولیدی در شهرستان ملایر با وجود دریافت مجوزهای لازم برای مدت طولانی متوقف مانده‌اند که این وضعیت می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور در استان را کاهش دهد.

وی تصریح کرد: رفع موانع این طرح‌ها به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه‌های وابسته نیز با کاهش بروکراسی و تسریع در تصمیم‌گیری‌ها نقش موثری در توسعه اقتصادی استان ایفا کنند.

استاندار همدان همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه رفاه کارکنان دولت اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و جابه‌جایی اعتبارات پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل تسویه شد که اقدامی موثر در حمایت از شاغلان و بازنشستگان به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی به شمار می‌رود.

وی ظرفیت‌های صنایع روستایی و سنتی استان را نیز قابل توجه دانست و گفت: تولید جوراب در روستاهایی همچون لتگاه و طاهرلو و همچنین صنعت باسابقه چرم همدان از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان است که برای افزایش سهم تولیدکنندگان از ارزش افزوده این محصولات نیازمند تکمیل زنجیره ارزش، برندسازی و کاهش نقش واسطه‌ها است.

ملانوری‌شمسی ادامه داد: دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند با حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، تعاونی‌ها و فعالان اقتصادی در ساماندهی بازار، توسعه اشتغال پایدار و تقویت معیشت خانوارها نقش‌آفرین باشند.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سهام ۴۰ درصدی استانداری در شرکت غار علی‌صدر بر ضرورت شفافیت و انضباط مالی در اداره این مجموعه تاکید کرد.

وی اظهار کرد: هیچ نهادی در استان حیاط خلوت شخصی یا سازمانی نیست و هیچ مجموعه‌ای نباید زیر سایه افراد یا نهادهای خاص اداره شود و همه امور باید بر مبنای قانون، بودجه مصوب و حسابرسی شفاف دنبال شود.

ملانوری‌شمسی از ورود حسابرس مستقل به شرکت علی‌صدر خبر داد و افزود: ساماندهی وضعیت مالی و مدیریتی این شرکت پس از سال‌ها با جدیت پیگیری می‌شود تا این مجموعه متناسب با جایگاه گردشگری و ظرفیت‌های اقتصادی خود اداره شود.

وی گردشگری را یکی از محورهای اصلی توسعه همدان عنوان کرد و گفت: شرکت علی‌صدر با توجه به ترکیب سهامداران آن شامل استانداری، صندوق بازنشستگی و شهرداری باید به الگویی از مدیریت شفاف، پاسخگو و کارآمد تبدیل شود.

استاندار همدان در پایان خواستار همکاری همه دستگاه‌های مرتبط برای احیای ظرفیت‌های غار علی‌صدر شد و ادامه داد: امیدواریم با هماهنگی و همدلی مجموعه‌های اجرایی، موانع اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان برطرف و مسیر توسعه و آبادانی همدان بیش از پیش هموار شود.