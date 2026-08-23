به گزارش خبرنگار مهر، وحید فراهی عصر یکشنبه با اشاره به روند توسعه فضاهای آموزشی استان اظهار کرد: از دهه فجر سال گذشته تا مهرماه امسال، ۳۸ پروژه آموزشی با ۱۹۰ کلاس درس و اعتباری بالغ بر ۴۴۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: همزمان عملیات اجرایی ۲۱ پروژه آموزشی دیگر با ۸۵ کلاس درس و اعتباری بالغ بر ۴۷۰ میلیارد تومان آغاز خواهد شد تا بخشی از کمبود سرانه فضای آموزشی استان جبران شود.
فراهی با اشاره به اجرای طرحهای توسعهای در حوزه فضاهای آموزشی گفت: سیاست اصلی در احداث مدارس، توزیع عادلانه فضای آموزشی بر اساس شاخصهایی همچون سرانه، تراکم بالای دانشآموزی، مدارس تخریبی و نیاز مناطق مختلف است و تلاش میکنیم پروژهها بر مبنای این شاخصها تعریف و اجرا شوند.
گرگان نیازمند توسعه جدی فضای آموزشی است
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان با اشاره به وضعیت سرانه فضای آموزشی استان اظهار کرد: سرانه استاندارد فضای آموزشی در کشور حدود ۵.۵ مترمربع است و گلستان همچنان با کمبود سرانه مواجه است و برای رسیدن به شرایط مطلوب باید پروژههای بیشتری در استان اجرا شود.
وی با اشاره به وضعیت شهرستان گرگان افزود: یکی از چالشهای جدی در مرکز استان، کمبود زمین مناسب برای احداث مدارس است و بارها از دستگاهها و نهادهای مختلف درخواست کردهایم زمین مناسب در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.
فراهی گفت: اگر زمین مناسب برای احداث مدرسه در شهر گرگان در اختیار مجموعه نوسازی مدارس قرار گیرد، آمادگی داریم با استفاده از ظرفیتهای دولتی و خیرین نسبت به احداث فضاهای آموزشی مورد نیاز اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه توزیع پروژههای آموزشی در استان بر مبنای نیاز واقعی مناطق انجام میشود، خاطرنشان کرد: هدف این است که امکانات آموزشی به سمت مناطقی هدایت شود که تراکم دانشآموزی بیشتر، سرانه پایینتر و مدارس فرسوده بیشتری دارند.
۳۴۶۶ کلاس درس در طرح شهید عجمیان بهسازی میشود
مدیرکل نوسازی مدارس گلستان همچنین از اجرای طرح بهسازی مدارس در قالب قرارگاه عدالت تربیتی و طرح شهید عجمیان خبر داد و گفت: امسال با مشارکت گروههای جهادی، خیرین و مجموعههای مرتبط، سه هزار و ۴۶۶ کلاس درس در استان بهسازی خواهد شد.
فراهی افزود: برای تعمیر و بهسازی فضاهای آموزشی نیز حدود ۲۳۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و این اقدامات در کنار پروژههای احداثی، به ارتقای کیفیت محیطهای آموزشی استان کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: مجموع اقدامات انجامشده در حوزه احداث، توسعه، تعمیر و بهسازی مدارس موجب شده سرانه فضای آموزشی استان حدود هفت سانتیمترمربع افزایش پیدا کند که با وجود محدودیتهای موجود، گام مثبتی در مسیر ارتقای شاخصهای آموزشی استان محسوب میشود.
۱۵۰ میلیارد تومان برای تجهیز مدارس گلستان
فراهی با اشاره به وضعیت تجهیزات آموزشی مدارس استان گفت: حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات آموزشی، گرمایشی و کمکورزشی مدارس هزینه شده است.
وی افزود: در دو سال گذشته نیز حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات آموزشی مدارس استان اختصاص یافته، اما نیاز مدارس بسیار بیشتر از این میزان است و برای تأمین کامل تجهیزات به استفاده از ظرفیتهای مختلف قانونی و مشارکت خیرین نیاز داریم.
مدیرکل نوسازی مدارس گلستان با اشاره به وضعیت هنرستانها نیز گفت: حدود ۳۵ درصد از اعتبارات تجهیزات آموزشی به صورت تخصصی برای هنرستانها اختصاص پیدا میکند، اما محدودیت اعتبارات موجب شده امکان تجهیز کامل همه هنرستانهای استان فراهم نباشد.
۳۲۴ مدرسه گلستان به پنل خورشیدی مجهز میشود
وی از اجرای طرح تجهیز مدارس به پنلهای خورشیدی خبر داد و اظهار کرد: در قالب همکاری وزارت نیرو و وزارت آموزش و پرورش، سهم استان گلستان در مرحله نخست اجرای این طرح، ۳۲۴ مدرسه تعیین شده است.
فراهی افزود: تفاهمنامه اجرای این طرح به امضا رسیده و تجهیزات اصلی شامل پنل، سازه و اینورتر تأمین خواهد شد و تلاش میکنیم تا پایان امسال یا نهایتاً سه ماه نخست سال آینده، ۳۲۴ مدرسه استان به سامانههای خورشیدی مجهز شوند.
وی این طرح را گامی مهم در استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش هزینههای انرژی مدارس دانست.
خیرین مدرسهساز؛ پشتوانه توسعه مدارس گلستان
مدیرکل نوسازی مدارس گلستان با قدردانی از خیرین مدرسهساز گفت: سال گذشته با وجود همه مشکلات موجود، حدود ۲۷۰ میلیارد تومان کمک و تعهد خیرین در حوزه مدرسهسازی استان ثبت شد و در شش ماهه امسال نیز تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تعهد خیرین به ثبت رسیده است.
فراهی افزود: برنامهریزی ما این است که میزان مشارکت خیرین در سال جاری به بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان برسد و از ظرفیت این عزیزان برای رفع کمبودهای آموزشی استان استفاده کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی جدید در حوزه تأمین مالی پروژههای آموزشی گفت: در حوزههایی مانند نشاندار کردن مالیات، اعتبارات مالیاتی، مسئولیتهای اجتماعی و ظرفیتهای مرتبط با سهم معادن، فرصتهای خوبی برای تأمین اعتبار پروژههای آموزشی ایجاد شده است.
فراهی ادامه داد: مجموع نیاز مالی پروژههای آموزشی استان حدود چهار همت برآورد میشود که هدفگذاری ما تأمین دستکم دو همت از این منابع است و برای حدود دو همت باقیمانده نیز باید از ظرفیتهای قانونی و مشارکت بخشهای مختلف استفاده کنیم.
۱۱ پروژه گلستان از ظرفیت اعتبار مالیاتی استفاده میکنند
مدیرکل نوسازی مدارس گلستان گفت: تمامی پروژههای دارای موافقتنامه ملی و استانی به سازمان مدیریت و برنامهریزی و مجموعههای مرتبط معرفی شدهاند و در قالب ظرفیتهای قانونی موجود، ۱۱ پروژه استان برای استفاده از اعتبار مالیاتی مصوب و ابلاغ شده است.
وی افزود: استفاده از این ظرفیت میتواند بخش قابل توجهی از کمبود اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژههای آموزشی را جبران کند.
وضعیت مدارس کانکسی در گلستان
فراهی درباره وضعیت مدارس کانکسی استان نیز اظهار کرد: مدارس کانکسی مستقل با بیش از ۱۱ دانشآموز در قالب طرح شهید پناهیان جمعآوری شدهاند و در این بخش اقدامات خوبی انجام گرفته است.
وی ادامه داد: تعداد مدارسی که در گذشته دارای کانکس الحاقی بودند و زمین آنها متعلق به آموزش و پرورش است، از حدود ۹۸ مدرسه به حدود ۷۰ مدرسه کاهش یافته و روند جایگزینی این فضاها با مدارس استاندارد ادامه دارد.
مدیرکل نوسازی مدارس گلستان همچنین درباره وضعیت سیستمهای گرمایشی مدارس گفت: در سالهای اخیر با اعتبارات اختصاصیافته، زیرساخت برق و گاز بسیاری از مدارس دولتی اصلاح و سیستمهای گرمایشی آنها استانداردسازی شده است و مدارس باقیمانده نیز در صورت تأمین زیرساخت، در برنامه اصلاح سیستم گرمایشی قرار دارند.
فراهی با اشاره به توسعه اردوگاههای دانشآموزی استان گفت: در حال حاضر تأمین اعتبار برای دو اردوگاه در گلستان در حال انجام است و یک اردوگاه نیز از محل ظرفیتهای مرتبط با معلمان اجتماعی تأمین اعتبار میشود.
وی افزود: بر اساس ظرفیت قانونی ایجادشده در اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها، امکان اختصاص ۵ درصد این اعتبارات با تصویب شورای برنامهریزی به حوزههایی از جمله اردوگاههای دانشآموزی وجود دارد.
مدیرکل نوسازی مدارس گلستان درباره اردوگاه الغدیر نیز گفت: فاز نخست این اردوگاه با حدود ۸۲۵ مترمربع زیربنا و شامل پنج فضای دانشآموزی در مهرماه امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
فراهی همچنین درباره پروژه مدرسه «مفتاح قلم» اظهار کرد: مجموع اعتبار این پروژه حدود ۵۵ میلیارد تومان است که با مشارکت خیرین و اعتبارات دولتی در حال اجراست.
وی افزود: برای تکمیل پروژه حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است که ۶ میلیارد تومان آن از سوی خیرین و ۱۴ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی تأمین خواهد شد و تلاش میکنیم این پروژه نیز در برنامه بهرهبرداری قرار گیرد.
مدیرکل نوسازی مدارس گلستان در پایان با قدردانی از رسانهها، خیرین، مسئولان استانی و گروههای جهادی تأکید کرد: توسعه عدالت آموزشی بدون مشارکت همه دستگاهها و خیرین امکانپذیر نیست و تلاش مجموعه نوسازی مدارس این است که با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود، کمبود سرانه و تجهیزات آموزشی استان را کاهش دهد.
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