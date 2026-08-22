به گزارش خبرنگار مهر، داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز، از افزایش سامانههای نظارت تصویری و دوربینهای ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی این استان خبر داد و گفت: تعداد سامانههای نظارت تصویری در جادههای استان البرز از ۴۲ به ۶۳ سامانه افزایش یافته است.
وی هدف از این اقدام را ارتقای پایش وضعیت راهها، مدیریت ترافیک و افزایش ایمنی کاربران جادهای عنوان کرد.
رشد دوربینهای ثبت تخلف
مدیرکل راهداری البرز افزود: دوربینهای ثبت تخلف نیز از ۳۵ به ۴۷ دوربین افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: این دوربینها نقش مؤثری در کنترل رفتارهای پرخطر و مدیریت تردد در جادههای استان دارند.
لزوم رعایت سرعت مطمئنه
باقرجوان با اشاره به محاسبه سرعت میانگین خودروها در محورهای مواصلاتی گفت: رانندگان باید با توجه به تابلوهای محدودیت سرعت، شرایط جوی، وضعیت راه و ترافیک، با سرعت مطمئنه تردد کنند.
وی هدف از توسعه این سامانهها را افزایش ایمنی تردد و کاهش سوانح جادهای دانست و از رانندگان خواست با پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، به ارتقای ایمنی محورها کمک کنند.
مدیرکل راهداری البرز در پایان خاطرنشان کرد: مرکز مدیریت راههای استان به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه آخرین وضعیت ترافیکی محورهاست و رانندگان میتوانند پیش از سفر با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.
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