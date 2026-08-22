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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

برگزاری تجمع خودجوش با محوریت عفاف و حجاب در اراک

برگزاری تجمع خودجوش با محوریت عفاف و حجاب در اراک

اراک - تجمعی خودجوش با محوریت عفاف و حجاب مقابل ساختمان استانداری مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شماری از بانوان در اراک پیش ازظهر شنبه در تجمعی مقابل ساختمان استانداری مرکزی ، خواستار پیگیری اجرای قانون عفاف و حجاب شدند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، پلاکاردهایی با مضمون حمایت از عفاف و حجاب در دست داشتند و مطالبات خود را درباره اجرای قانون در این حوزه مطرح کردند.

برخی حاضران، پیگیری موضوع از سوی مسئولان اجرایی استان مرکزی و دستگاه‌های قضایی و نظارتی را خواستار شدند.

در جریان این تجمع، بانوان محجبه اراکی شعارهایی در ارتباط با اجرای قانون عفاف و حجاب و نقش دستگاه‌های مسئول در پیگیری این مطالبه سر دادند.

برگزارکنندگان، این برنامه را تجمعی مردمی و خودجوش عنوان و اعلام کردند که برنامه در روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز ادامه دارد.

کد مطلب 6923803

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