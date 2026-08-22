به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی ظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان ضمن تبریک هفته دولت از تلاشهای استاندار همدان و مدیران دستگاههای اجرایی استان در شرایط دشوار اقتصادی قدردانی کرد.
وی همدان را برخوردار از ظرفیتها و استعدادهای ویژه برای جذب سرمایهگذاری دانست و افزود: با برنامهریزی و پیگیریهای انجامشده بهزودی از مدیران ارشد کشوری برای بررسی و فعالسازی فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه تامین اجتماعی و شستا دعوت خواهد شد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اجرای مصوبه تناسبسازی حقوق بازنشستگان این اقدام را گامی مهم و تاریخی در مسیر حمایت از جامعه بازنشستگی عنوان کرد و ادامه داد: دولت و مجلس باید با همکاری و همافزایی برای رفع ناترازی حقوق کارکنان و بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان راهکارهای پایدار و عملیاتی تدوین کنند.
حاجی بابایی افزود: همراهی استانها و استفاده از همه ظرفیتهای موجود میتواند به حل اساسی دغدغههای معیشتی بازنشستگان منجر شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان مدیران استان را از سرمایههای ارزشمند کشور برشمرد و بیان کرد: امیدواریم با همدلی، تعامل و پیگیری مستمر هفته دولت امسال به نقطهای اثرگذار در مسیر رفاه، توسعه و آبادانی استان همدان تبدیل شود.
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