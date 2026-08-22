خراسان جنوبی؛ سرزمین آفتاب و فرصت طلایی توسعه انرژی خورشیدی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خراسان جنوبی را می‌توان یکی از مستعدترین مناطق کشور برای توسعه انرژی خورشیدی دانست. استانی که برخورداری از روزهای آفتابی فراوان و تابش مناسب خورشید، ظرفیتی ارزشمند برای حرکت به سمت تولید انرژی پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی فراهم کرده است.

قرار گرفتن خراسان جنوبی در پهنه‌ای با تابش مطلوب خورشید، این امکان را ایجاد کرده است که توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نه‌تنها در مقیاس‌های بزرگ و توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، بلکه در قالب نیروگاه‌های کوچک و خانگی نیز دنبال شود.

امروز توسعه انرژی خورشیدی دیگر تنها یک انتخاب زیست‌محیطی نیست، بلکه به یک ضرورت اقتصادی و زیرساختی تبدیل شده است. افزایش مصرف برق، ضرورت تأمین پایدار انرژی و نیاز به کاهش فشار بر شبکه در فصل‌های اوج مصرف، اهمیت استفاده از ظرفیت‌های تجدیدپذیر را دوچندان کرده است.

در این میان، خراسان جنوبی به دلیل ظرفیت طبیعی خود می‌تواند سهم بیشتری از تولید انرژی پاک کشور داشته باشد، اما رسیدن به این هدف نیازمند بیش از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و باید فرهنگ استفاده و سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی در میان مردم، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های اقتصادی نیز تقویت شود.

بدیهی است دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با ورود جدی‌تر به این حوزه، استفاده از ظرفیت ساختمان‌ها و اراضی در اختیار و حمایت از سرمایه‌گذاران، زمینه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را فراهم کنند. از سوی دیگر، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی درباره مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی انرژی خورشیدی می‌تواند مشارکت مردم را نیز افزایش دهد.

خوشبختانه طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های خوبی در حوزه انرژی خورشیدی خراسان جنوبی انجام شده و برخی شهرستان‌ها در این زمینه عملکرد قابل توجهی داشته‌اند.

خوسف نمونه موفق استفاده از انرژی خورشیدی

شهرستان خوسف یکی از نمونه‌های موفق این مسیر است. شهرستانی که با توجه به ظرفیت بالای تابش خورشید، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی را جدی گرفته و امروز به یکی از نقاط مهم استان در زمینه تولید انرژی خورشیدی تبدیل شده است.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در خوسف نشان می‌دهد که اگر ظرفیت‌های طبیعی هر منطقه به‌درستی شناسایی و در کنار آن زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم شود، می‌توان از «سرزمین آفتاب» به عنوان یک مزیت اقتصادی واقعی بهره گرفت.

اکنون زمان آن رسیده است که انرژی خورشیدی از یک ظرفیت مغفول، به یکی از محورهای اصلی توسعه خراسان جنوبی تبدیل شود؛ مسیری که علاوه بر تأمین انرژی پایدار، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی شهرستان‌ها و حرکت استان به سمت آینده‌ای پاک‌تر و پایدارتر باشد.

تولید بیش از یک‌چهارم انرژی خورشیدی خراسان جنوبی در خوسف

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان خوسف در گفتگو با خبرنگاران گفت: در حال حاضر ۱۳۷ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت بالغ بر ۲۸ مگاوات در این شهرستان فعال است و خوسف به عنوان قطب انرژی خورشیدی استان معرفی شده است.

حسن حاجی‌آبادی اظهار کرد: بیش از یک‌چهارم انرژی خورشیدی خراسان جنوبی در شهرستان خوسف تولید می‌شود.

وی افزود: نیروگاه چهار مگاواتی که امروز در خدمت آن هستیم، یکی از نیروگاه‌های شاخص استان است که قابلیت دنبال کردن مسیر خورشید از شرق به غرب را دارد.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان خوسف ادامه داد: این نیروگاه مانند گل آفتابگردان جهت خود را با خورشید تنظیم می‌کند و همین ویژگی موجب افزایش راندمان نیروگاه تا ۳۰ درصد می‌شود.

حاجی‌آبادی بیان کرد: این نیروگاه با سرمایه‌گذاری خارجی احداث شده و در حال حاضر ظرفیت آن چهار مگاوات است.

وی با اشاره به طرح‌های در دست اجرا گفت: علاوه بر این نیروگاه چهار مگاواتی، دو نیروگاه سه مگاواتی و یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی نیز در شهرستان وجود دارد و دو نیروگاه ۱۲ مگاواتی نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

ظرفیت تولید بیش از پیک مصرف است

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان خوسف افزود: ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های خورشیدی شهرستان ۲۸ مگاوات است، در حالی که پیک مصرف برق شهرستان حدود ۱۹ مگاوات بوده و ظرفیت تولید انرژی خورشیدی شهرستان از پیک مصرف نیز بیشتر است.

حاجی‌آبادی با اشاره به آثار اقتصادی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: از مزایای این نیروگاه‌ها علاوه بر توسعه انرژی پاک، ایجاد اشتغال است که در سطح شهرستان نیز اشتغال خوبی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در مجاورت این مجموعه، شهرک تخصصی انرژی خورشیدی قرار دارد که نخستین شهرک تخصصی این حوزه در شرق کشور محسوب می‌شود.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان خوسف گفت: در این شهرک ۱۰۱ قطعه واگذار شده که تاکنون ۴۷ قطعه به بهره‌برداری رسیده و ظرفیت نیروگاه‌های فعال در این قطعات نزدیک به ۶ مگاوات است.

حاجی‌آبادی با اشاره به برنامه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شهرستان افزود: دو نیروگاه ۱۲ مگاواتی نیز توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حال توسعه است.

وی بیان کرد: با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، ظرفیت تولید انرژی پاک در شهرستان افزایش قابل توجهی خواهد داشت و بخش مهمی از نیاز برق شهرستان از طریق انرژی خورشیدی تأمین می‌شود.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان خوسف با بیان اینکه شبکه برق شهرستان به شبکه سراسری متصل است، اظهار کرد: امکان استفاده مستقیم از برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی در طول شب وجود ندارد و انرژی تولیدی در زمان تولید به شبکه سراسری تزریق می‌شود.

حاجی‌آبادی افزود: در حال حاضر تولید نیروگاه‌های خورشیدی شهرستان بیش از ۴۷ درصد پیک مصرف را پوشش می‌دهد.

نخستین نیروگاه خورشیدی ردیاب‌دار خراسان جنوبی در خوسف فعال است

مجید ملکی، سرپرست نیروگاه چهار مگاواتی انرژی خودشیدی خوسف، گفت: این مجموعه نخستین نیروگاه خورشیدی ردیاب‌دار و مجهز به پنل‌های چرخان در خراسان جنوبی است که با دنبال کردن مسیر خورشید، راندمان تولید برق بالاتری نسبت به نیروگاه‌های ثابت دارد.

وی اظهار کرد: این نیروگاه به‌صورت روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ مگاوات‌ساعت برق تولید می‌کند و سالانه بیش از ۱۰ گیگاوات‌ساعت انرژی برق به شبکه تزریق می‌کند.

وی افزود: استفاده از پنل‌های چرخان موجب شده راندمان این نیروگاه حدود ۴۰ درصد بیشتر از نیروگاه‌های خورشیدی ثابت باشد.

ملکی ادامه داد: در این نیروگاه تعدادی نیروی فصلی مشغول به فعالیت هستند و توسعه این مجموعه می‌تواند زمینه اشتغال بیشتری را نیز فراهم کند.

وی بیان کرد: این منطقه به دلیل شرایط مناسب برای تولید انرژی خورشیدی، در سال ۱۳۹۶ مورد توجه قرار گرفت و مجموعه نخست نیروگاه در آن افتتاح شد.

ملکی افزود: با توجه به ظرفیت و استعداد منطقه، توسعه نیروگاه‌های جدید نیز در دستور کار قرار گرفته و در سال گذشته دو مجموعه نیروگاهی جدید احداث شد.

وی گفت: مجموعه‌های دیگری از این نیروگاه نیز در استان اصفهان در حال ساخت است و در شهرستان خوسف نیز در صورت فراهم بودن ظرفیت شبکه برق، آمادگی توسعه و سرمایه‌گذاری بیشتر وجود دارد.

ملکی ادامه داد: با توجه به ظرفیت مناسب شهرستان خوسف در حوزه انرژی خورشیدی، توسعه این نیروگاه‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید انرژی پاک و تأمین برق مورد نیاز منطقه داشته باشد.