به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر شنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی، طراحی سامانه جامع پایش اطلاعات تسهیلات را اقدامی ارزشمند دانست و اظهار کرد: جمع‌آوری و جانمایی اطلاعات در این سامانه و ایجاد شناسنامه برای تسهیلات پرداختی، امکان بررسی دقیق‌تر وضعیت واحدهای اقتصادی و میزان حمایت‌های انجام‌شده از آنها را فراهم می‌کند.

وی افزود: موضوع حاکمیت شرکتی در دنیا مورد توجه جدی قرار دارد و واحدهای اقتصادی در مقاطعی با حمایت نظام و بخش عمومی به بلوغ و توانمندی می‌رسند، اما در دوره‌هایی نیز نیازمند حمایت و همراهی هستند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

شفافیت حمایت‌ها در سامانه جامع

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به آثار جنگ اخیر بر برخی واحدهای اقتصادی گفت: در چنین شرایطی لازم است وضعیت واحدهای تولیدی که با استفاده از تسهیلات بانکی و حمایت‌های بخش عمومی توانمند شده‌اند، به صورت دقیق رصد شود تا مشخص باشد حمایت‌های انجام‌شده چه میزان در حفظ تولید و اشتغال مؤثر بوده است.

ذاکریان ادامه داد: در سامانه جامع باید اطلاعاتی مانند میزان اشتغال موجود در واحد، میزان اشتغال ایجادشده در نتیجه مصوبات ستاد تسهیل، میزان مالیات پرداختی و حمایت‌های انجام‌شده در حوزه انشعابات آب، برق و گاز، تسهیلات بانکی، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی ثبت شود.

وی تأکید کرد: اگر این اطلاعات در قالب یک سامانه جامع در اختیار دبیرخانه ستاد تسهیل قرار گیرد، تصمیم‌گیری‌ها با آگاهی و شفافیت بیشتری انجام خواهد شد و می‌توان برای هر نوع تسهیلات، ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت واحد اقتصادی داشت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، جذب منابع بانکی و بازگشت تسهیلات پرداختی را دو محور مهم در سیاست‌های اقتصادی دانست و گفت: همان‌طور که بر جذب منابع بانکی تأکید می‌شود، باید بازیابی منابعی که سالیان سال در برخی واحدهای تولیدی، خدماتی و سرمایه‌گذاری قرار گرفته نیز مورد توجه باشد؛ چراکه برخی از این واحدها آن‌گونه که باید بهره‌وری لازم برای رشد اقتصادی استان را ندارند.

ضرورت به‌روزرسانی مستمر سامانه

ذاکریان با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی مستمر سامانه گفت: این اقدام بسیار ارزشمند است، اما باید اطلاعات آن به‌صورت مداوم به‌روز شود و همه بانک‌ها و دبیرخانه ستاد تسهیل نیز دسترسی مدیریتی مناسبی به اطلاعات داشته باشند.

وی افزود: با توجه به اینکه انعکاس این اطلاعات می‌تواند بر فضای عمومی اقتصاد استان اثرگذار باشد، تصمیم‌گیری در جلسات باید بر مبنای داده‌های شفاف و یک چتر اطلاعاتی گسترده انجام شود، نه بر اساس اطلاعات مقطعی و محدود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین گفت: با توجه به ملاحظات امنیتی، سامانه به گونه‌ای طراحی شده که هیچ ارتباطی با شبکه‌های داخلی و خارجی نداشته باشد.

پرداخت ۷۴ درصد تسهیلات پایداری اشتغال

ذاکریان در ادامه با اشاره به تسهیلات پایداری اشتغال برای بنگاه‌های اقتصادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ اخیر متأثر شده‌اند، اظهار کرد: تاکنون ۹۸ پرونده به ارزش ۶۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها معرفی شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۵۶ پرونده به ارزش حدود ۴۶ میلیارد تومان پرداخت شده و ۳۱ پرونده نیز به ارزش ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در دست بررسی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: در مجموع ۷۴ درصد این تسهیلات پرداخت شده که خوشبختانه نسبت به میانگین کشور، وضعیت استان بالاتر است.

ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات تبصره ۲

ذاکریان با اشاره به وضعیت تسهیلات تبصره ۲ نیز اظهار کرد: از مجموع ۲۷۹ میلیارد تومان اعتبار اختصاص‌یافته به استان، تاکنون ۱۰۳ پرونده به ارزش ۴۱۴ میلیارد تومان در جلسات هفتگی معاونت هماهنگی امور اقتصادی مصوب شده است.

وی افزود: با وجود این، تاکنون تنها ۱۸ پرونده به ارزش حدود ۵۶ میلیارد تومان پرداخت شده که بیانگر ضرورت اهتمام بیشتر بانک‌ها برای تسریع در پرداخت این تسهیلات است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در برخی بانک‌ها تاکنون هیچ پرداختی در این بخش انجام نشده و لازم است روند پرداخت تسهیلات با جدیت بیشتری دنبال شود.