به گزارش خبرنگار مهر، طاها مرشدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر نقش رسانهها در شناسایی و پیگیری مشکلات حوزه آب اظهار کرد: خبرنگاران چشم ما هستند و کمک بسیار زیادی میکنند تا از مشکلات و نواقص حوزه آب در سطح شهرستان مطلع شویم و پیگیریهای لازم برای رفع آنها انجام شود.
مدیر آب و فاضلاب شهرستان بوشهر با اشاره به منابع تأمین آب استان بیان کرد: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز استان از طریق آبشیرینکنهای دریایی تأمین میشود و بخشی نیز از طریق خط کوثر و خط کازرون از استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد وارد استان میشود.
وی افزود: در شهر بوشهر حدود ۷۰ درصد آب تأمینی از طریق دریا و مابقی از منابع و خطوط انتقال آب تأمین میشود.
مرشدی درباره خط انتقال آب کازرون گفت: برای تأمین آب از این خط، طرح نکاشت در مناطق کشاورزی کازرون اجرا میشود و هزینه نکاشت به کشاورزان پرداخت میشود تا امکان تأمین و انتقال آب مورد نیاز فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب خاطرنشان کرد: انتظار داریم مردم در مصرف آب صرفهجویی کنند، چرا که بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین آب با مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت قابل کنترل است.
مدیر آب و فاضلاب شهرستان بوشهر یکی از عوامل هدررفت آب را سرریز شدن مخازن خانگی عنوان کرد و گفت: گاهی مخازن خانگی برای ساعتها یا حتی یک شبانهروز سرریز میشوند و شیر ورودی آنها بسته نمیشود که این مسئله حجم قابل توجهی از آب را هدر میدهد.
وی ادامه داد: شستوشوی حیاط با حجم بالای آب نیز یکی دیگر از موارد هدررفت آب است و لازم است شهروندان با اصلاح الگوی مصرف، از هدررفت منابع ارزشمند آب جلوگیری کنند.
توزیع روزانه ۱۳۰ هزار مترمکعب آب
مرشدی با اشاره به تعداد مشترکان آب در شهر بوشهر گفت: در این شهر حدود ۱۲۵ هزار انشعاب آب وجود دارد و میزان مصرف روزانه آب حدود ۱۳۰ هزار مترمکعب است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیبهای واردشده به تأسیسات آب و فاضلاب شهرستان بوشهر در جریان جنگ اظهار کرد: در این ایام خسارتهایی به زیرساختهای آب و فاضلاب شهرستان وارد شد و مخزن شهید مایینی نیز دچار آسیب شد.
مدیر آب و فاضلاب شهرستان بوشهر افزود: تعدادی از همکاران ما نیز در جریان این حوادث آسیب دیدند و در مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد تومان خسارت به تأسیسات آبی شهرستان بوشهر وارد شد.
مرشدی تأکید کرد: با وجود این آسیبها، مجموعه آب و فاضلاب تلاش کرده است روند خدمترسانی و تأمین آب پایدار برای شهروندان بدون وقفه ادامه داشته باشد.
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