به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، تورج دهقانی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی به پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی در جنگ ۱۲ روزه، بیان کرد: پس از وقوع حادثه، به‌سرعت عملیات بازسازی آغاز شد و سه ترین آسیب‌دیده در کمتر از ۱۰ روز به چرخه تولید بازگشتند.

وی با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی فرایند احیای ظرفیت پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی، گفت: با تلاش شبانه‌روزی و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، آخرین ترین آسیب‌دیده نیز تا پایان سال به چرخه تولید بازمی‌گردد.

بازسازی پالایشگاه‌های سوم و پنجم پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در زمینه آسیب‌دیدگی برخی دیگر از پالایشگاه‌های پارس جنوبی در جنگ تحمیلی سوم، ادامه داد: از میان چهار پالایشگاه آسیب‌دیده، مسئولیت بازسازی پالایشگاه‌های سوم و پنجم که متحمل خسارت بیشتری شدند به شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس واگذار شد.

دهقانی تصریح کرد: عملیات ایمن‌سازی و آواربرداری این دو پالایشگاه در کمتر از دو ماه انجام شد و با وجود ریسک زیاد کار، این عملیات بدون هیچ‌گونه حادثه‌ای با موفقیت پایان یافت.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی بازسازی دو پالایشگاه سوم و پنجم پارس جنوبی نیز اکنون در حال انجام است، گفت: برآوردهای اولیه نشان می‌داد بازسازی کامل این تأسیسات حداقل به سه سال زمان نیاز دارد، اما با استفاده از راهکارهای اجرایی و برنامه‌ریزی فشرده، تلاش می‌شود بخشی از ترین‌ها را تا پایان سال وارد چرخه تولید کرده و فرایند بازسازی را در مدت دو سال تکمیل کنیم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس یادآور شد: با هدف مدیریت بهینه زمان، از همه ظرفیت‌های موجود شامل شرکت‌های خصوصی، پیمانکاران داخلی، مؤسسات مالی و بانک‌های کشور استفاده شده است و همه بخش‌ها برای تسریع بازسازی پای کار آمده‌اند.