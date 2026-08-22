پزشکی فراتر از دانش و فنون درمانی؛ نگاهی به ابعاد معرفتی و اجتماعی طب

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فلسفه پزشکی؛ سیر تحول، مسائل و چشم‌اندازها» نوشته علیرضا منجمی توسط انتشارات سمت منتشر شد. این کتاب به مطالعه تاریخی، مفهومی و انتقادی فلسفه پزشکی اختصاص دارد.

این اثر در سه بخش تدوین شده است؛ بخش نخست به زمینه‌های تاریخی ظهور فلسفه پزشکی می‌پردازد و تحول پزشکی را از طب عقلانی یونان و نظریه اخلاط، تا طب رده‌بندی، آسیب‌شناسی تشریحی و شکل‌گیری نهاد بیمارستان دنبال می‌کند. نویسنده در این مسیر توضیح می‌دهد که برداشت از بیماری چگونه از تصور برهم‌خوردن تعادل اخلاط به فهم بیماری به‌عنوان پدیده‌ای مکان‌مند، عینی و قابل مشاهده تغییر کرده است. این بخش همچنین بحران پزشکی، جایگاه علوم انسانی پزشکی و سنت‌های فلسفه پزشکی در لهستان، فرانسه، آلمان و آمریکا را بررسی و تمایز فلسفه پزشکی با اخلاق زیستی و علوم انسانی سلامت را روشن می کند.

بخش دوم به مسائل مفهومی و معرفتی درونی پزشکی اختصاص دارد. چیستی پزشکی و نسبت آن با علم طبیعی، هنر درمان و عمل حرفه‌ای، از مباحث اصلی این بخش است. در ادامه، نظریه‌های زیستی ـ آماری و کل‌نگر درباره سلامت و بیماری، رابطه بالینی میان پزشک و بیمار و صورت‌های گوناگون انسان‌زدایی در سطوح نظری، عملی و نهادی بررسی می‌شوند. نویسنده استدلال بالینی را صرفاً کاربرد قواعد علمی نمی‌داند، بلکه آن را وابسته به قضاوت عملی یا فرونسیس می‌خواند. از همین منظر، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های علوم شناختی و رویکردهای مبتنی بر محاسبه در طبابت مورد بحث قرار می‌گیرد و بر اهمیت تجربه ناخوشی و روایت بیمار در فرایند قضاوت بالینی تأکید می‌شود.

بخش سوم به افق‌های جدید فلسفه پزشکی و نسبت آن با فناوری، جامعه و علوم انسانی ـ اجتماعی اختصاص دارد. طبی‌سازی، زیست‌سیاست، ساختار بهداشت عمومی، نقد اپیدمیولوژی و نقش فناوری‌های پزشکی در تقویت مراقبت یا تشدید نگاه ابزارمحور، از مهم‌ترین محورهای این بخش‌اند. طرح پزشکی به‌مثابه علم فرد نیز توجه را به تفاوت‌های فردی بیماران، زمینه‌های زیستی و اجتماعی زندگی آنان و محدودیت تعمیم‌های صرفاً آماری معطوف می‌کند. نویسنده در پایان، وضعیت فلسفه پزشکی در ایران را بررسی می‌کند و ضمن اشاره به موانع توسعه این حوزه، پیشنهادهایی برای گسترش آن در آموزش، پژوهش و سیاست‌گذاری سلامت ارائه می‌دهد.

منجمی در این کتاب، با تکیه بر تجربه خود در طبابت، پژوهش ها در حوزه‌های علوم شناختی و فلسفه علم و فناوری، پزشکی را حوزه‌ای فراتر از مجموعه‌ای از دانش‌ها و فنون درمانی تلقی می‌کند. در این تلقی، پزشکی مدرن در تعامل با تحولات علمی، فناوری‌های درمانی، نهادهای سلامت، ساختارهای اجتماعی و برداشت‌های گوناگون از انسان، بدن، بیماری و سلامت شکل گرفته است. کتاب می‌کوشد پیدایش و تثبیت فلسفه پزشکی را در متن همین تحولات توضیح و نشان دهد که پرسش‌های برآمده در حوزه سلامت و پزشکی را نمی‌توان تنها با ارجاع به داده‌های تجربی و بالینی پاسخ داد.

نویسنده در پیشگفتار، همه‌گیری کووید–۱۹ را نمونه برجسته معاصر می‌داند که اهمیت و ضرورت تأمل فلسفی درباره پزشکی و سلامت را برجسته کرد. مسائلی چون اضطراب سلامت، زیست‌سیاست، اعتبار شواهد، تصمیم‌گیری در موقعیت‌های همراه با عدم‌قطعیت و نقش رسانه‌ها در صورت‌بندی فهم عمومی از بیماری، از جمله موضوعاتی هستند که در این زمینه اهمیت می‌یابند. چنین رخدادهایی نشان می‌دهند که پزشکی، افزون بر جنبه‌های زیستی و فناورانه، با ابعاد معرفتی، اجتماعی، سیاسی و تفسیری نیز پیوند دارد.

«فلسفه پزشکی؛ سیر تحول، مسائل و چشم‌اندازها» پزشکی را نه صرفاً دانشی زیستی و فنی، بلکه عرصه‌ای چندلایه می‌فهمد که با مسائل انسانی، اجتماعی، معرفتی و فناورانه درآمیخته است. از این رو، کتاب می‌تواند زمینه‌ای برای فهم منسجم‌تر تاریخ پزشکی مدرن، بحران‌های نظام سلامت، مفهوم سلامت و بیماری، قضاوت بالینی و جایگاه فناوری در مراقبت فراهم آورد.

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران فلسفه، فلسفه علم، فلسفه‌های مضاف، علوم پزشکی، آموزش پزشکی و علوم انسانی سلامت مناسب است. همچنین پزشکان، مدیران و سیاست‌گذاران حوزه سلامت و علاقه‌مندان به بررسی انتقادی مفاهیم و رویه‌های پزشکی معاصر می‌توانند از مباحث آن بهره بگیرند؛ به‌ویژه کسانی که در پی فهم نسبت پزشکی با فناوری، جامعه، تجربه بیمار و سازوکارهای تصمیم‌گیری بالینی‌اند.