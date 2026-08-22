کشف ۷۳۵ کیلوگرم تریاک و حشیش در کویر خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی نسب ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش همکاران محموله مواد مخدر از قاچاقچیان در منطقه کویری استان کشف شد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در تشریح این خبر بیان کرد: مأموران انتظامی استان خراسان جنوبی اطلاعاتی مبنی بر ترددکاروان مسلح قاچاق مواد مخدر در محورهای کویری استان دریافت کردند.

وی ادامه داد: گفتنی است در ادامه تیم های عملیاتی مبارزه با مواد مخدر و یگان های تکاوری برای بررسی موضوع اعزام شدند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: ماموران انتظامی استان خراسان جنوبی با گشت زنی در محورهای کویری استان و پشتیبانی هوایی منطقه، کاروان اشرار مسلح را مشاهده کردند.

سردار شجاعی نسبت با بیان اینکه با انجام اقدامات عملیاتی پس از طی مسافتی با برتری عملیاتی رزمندگان پلیس، موفق شدند خودروها را متوقف کنند، گفت: پس از پایان درگیری و پاک سازی منطقه، ضمن توقیف ۳ دستگاه خودرو و دستگیری قاچاقچیان، ۷۱۱ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک و ۲۴ کیلو حشیش، ۴ قبضه سلاح سبک و نیمه سنگین و مهمات مربوطه کشف شد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: لازم به ذکر است که همچنین دو دستگاه پنل ماهواره استار لینک از اشرار کشف شد.

سردار شجاعی نسب یادآور شد: رزمندگان پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور محسوس و نامحسوس در تمام نقاط این استان پهناور اجازه نخواهند داد که قاچاقچیان مواد مخدر و مخلان نظم و امنیت در هیچ نقطه ای احساس امنیت و آرامش کنند.

وی اظهار کرد: برخورد پلیس با قاچاقچیان ضربتی و قاطع خواهد بود.