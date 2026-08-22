به گزارش خبرنگار مهر، غلام سیاهپور بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بویراحمد اظهار کرد: فهرست تفاهم‌نامه‌های مربوط به ۶۴ روستای شهرستان با هماهنگی بخشداری تهیه شده است، اما بخشی از دهیاران برای دریافت و امضای تفاهم‌نامه مراجعه نکرده‌اند.

وی افزود: در بخش سپیدار، تفاهم‌نامه برخی روستاها انجام شده و عملیات عمرانی در تعدادی از مناطق در حال اجرا است.

مدیر بنیاد مسکن بویراحمد با اشاره به وضعیت پروژه‌های در حال اجرا گفت: عملیات عمرانی در گنجگان در مرحله بتن‌ریزی قرار دارد و در برخی روستاهای حوزه تنگ نیز عملیات اجرایی در حال انجام است.

سیاهپور ادامه داد: در روستای بتاری نیز تفاهم‌نامه منعقد شده و مقرر است ماشین‌آلات بر اساس مفاد تفاهم‌نامه در این روستا فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: عملیات اجرایی در روستاهای چشم‌جبری و حیدرآباد به پایان رسیده و پروژه‌های سفرآباد، ظفرآباد، ریان و گردن‌روداب نیز در ادامه در دستور کار قرار دارند.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان بویراحمد همچنین از حضور سه پیمانکار برای اجرای عملیات عمرانی در حوزه سپیدار خبر داد و گفت: پیمانکاران برای آغاز و ادامه عملیات اجرایی در این منطقه هماهنگ شده‌اند.

سیاهپور با اشاره به بازگشت سهمیه قیر شهرستان بویراحمد اظهار کرد: سهمیه قیر بویراحمد که پیش از این از دست رفته بود، با پیگیری‌های انجام‌شده مجدداً بازگردانده شده است.

وی افزود: در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان نیز برای روستاهایی که قرار است عملیات آسفالت در آنها انجام شود، اعتباراتی پیش‌بینی شده است.

مدیر بنیاد مسکن بویراحمد تأکید کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات، مشارکت دهیاری‌ها در تأمین بخشی از هزینه‌های اجرای پروژه‌ها می‌تواند روند اجرای طرح‌های عمرانی و آسفالت معابر روستایی را سرعت ببخشد.