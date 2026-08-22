به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین رضوی ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان بویراحمد اظهار کرد: پروژههای مختلفی در سطح روستاهای بخش سپیدار در حال پیگیری است و برای اجرای برخی از این طرحها جلسات و هماهنگیهای لازم انجام شده است.
وی افزود: در چهار روستای اسلامآباد، باغچه، جدید بابکان و سرکوبکی کارهای مقدماتی انجام شده و تفاهمنامههای اجرای پروژهها نیز به امضا رسیده است.
بخشدار سپیدار با اشاره به آماده بودن شرایط برای آغاز عملیات اجرایی این طرحها، تصریح کرد: با آزاد شدن نامه مربوط به پروژه، عملیات اجرایی آن میتواند آغاز شود و تلاش میکنیم این طرحها در کوتاهترین زمان ممکن وارد مرحله اجرا شوند.
رضوی همچنین از پیگیری پروژههای عمرانی در سایر روستاهای بخش سپیدار خبر داد و گفت: در یکی دو روستا نیز اقدامات لازم در حال انجام است و موضوع آسفالت معابر و تأمین زیرساختهای مورد نیاز با همکاری دستگاههای مربوطه دنبال میشود.
وی تأکید کرد: اجرای این پروژهها نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است و تلاش میشود با رفع موانع موجود، روند اجرای طرحهای عمرانی روستاهای بخش سپیدار شتاب بگیرد.
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