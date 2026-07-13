آسفالت معابر سه روستای کرمانشاه با ۱۱۵ میلیارد ریال اجرا شد

شمس‌اله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای نهضت آسفالت معابر روستایی، عملیات آسفالت ۲۴ هزار مترمربع از معابر سه روستای استان کرمانشاه با اعتباری بالغ بر ۱۱۵ میلیارد ریال به پایان رسیده و به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: در قالب این طرح، هفت هزار و ۲۵۰ مترمربع از معابر روستای سردار در شهرستان کرمانشاه، هشت هزار و ۷۵۰ مترمربع از معابر روستای سرخک در شهرستان اسلام‌آباد غرب و همچنین هفت هزار و ۲۵۰ مترمربع از معابر روستای کهریز در شهرستان کرمانشاه آسفالت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به منابع مالی اجرای این پروژه‌ها، تصریح کرد: این طرح‌ها از محل اعتبارات استانی و سهمیه قیر رایگان اجرا شده‌اند که برای روستای سردار ۳۰ میلیارد ریال، روستای سرخک ۵۵ میلیارد ریال و روستای کهریز نیز ۳۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

خدادادی ادامه داد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر بهبود وضعیت تردد و افزایش ایمنی معابر، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، توسعه زیرساخت‌های روستایی و بهبود سیمای روستاها دارد.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق روستایی استان، خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی، به‌ویژه در مناطق محروم و دورافتاده، تلاش کرده است زمینه توسعه متوازن روستاها و افزایش رضایتمندی ساکنان این مناطق را فراهم کند.