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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

آسفالت معابر سه روستای کرمانشاه با ۱۱۵ میلیارد ریال اجرا شد

آسفالت معابر سه روستای کرمانشاه با ۱۱۵ میلیارد ریال اجرا شد

کرمانشاه- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه از اجرای عملیات آسفالت معابر سه روستای استان با اعتباری بالغ بر ۱۱۵ میلیارد ریال خبر داد.

شمس‌اله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای نهضت آسفالت معابر روستایی، عملیات آسفالت ۲۴ هزار مترمربع از معابر سه روستای استان کرمانشاه با اعتباری بالغ بر ۱۱۵ میلیارد ریال به پایان رسیده و به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: در قالب این طرح، هفت هزار و ۲۵۰ مترمربع از معابر روستای سردار در شهرستان کرمانشاه، هشت هزار و ۷۵۰ مترمربع از معابر روستای سرخک در شهرستان اسلام‌آباد غرب و همچنین هفت هزار و ۲۵۰ مترمربع از معابر روستای کهریز در شهرستان کرمانشاه آسفالت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به منابع مالی اجرای این پروژه‌ها، تصریح کرد: این طرح‌ها از محل اعتبارات استانی و سهمیه قیر رایگان اجرا شده‌اند که برای روستای سردار ۳۰ میلیارد ریال، روستای سرخک ۵۵ میلیارد ریال و روستای کهریز نیز ۳۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

خدادادی ادامه داد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر بهبود وضعیت تردد و افزایش ایمنی معابر، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، توسعه زیرساخت‌های روستایی و بهبود سیمای روستاها دارد.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق روستایی استان، خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی، به‌ویژه در مناطق محروم و دورافتاده، تلاش کرده است زمینه توسعه متوازن روستاها و افزایش رضایتمندی ساکنان این مناطق را فراهم کند.

کد مطلب 6886925

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