دوستی: مدیریت مصرف انرژی نباید به تولید و اشتغال آسیب بزند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی ظهر شنبه در جلسه تنظیم بازار استان زنجان گفت: این جلسات باید از سطح بیان مشکلات فراتر رفته و به محل ارائه راهکار، تصمیم‌سازی و هماهنگی میان استان‌های منطقه تبدیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: مسائل اقتصادی هر منطقه باید با توجه به ظرفیت‌ها، نیازها و واقعیت‌های همان منطقه بررسی شود و استان‌ها می‌توانند در جلسات منطقه‌ای، مسائل و اولویت‌های خود را مطرح کرده و برای آنها راهکارهای اجرایی ارائه دهند.

مدیریت انرژی نباید به تولید و اشتغال آسیب بزند

وی با بیان اینکه مدیریت انرژی نباید به تولید و اشتغال آسیب بزند، گفت: در شرایطی که منابع محدود است، باید مدیریت انرژی با در نظر گرفتن اهمیت تولید و اشتغال انجام شود.

معاون وزیر کشور افزود: در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با انرژی باید میان بخش‌های مختلف از جمله مصرف خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی توازن برقرار شود و آثار هر تصمیم بر سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد.

دوستی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: در شرایط محدودیت منابع باید مدیریت انرژی با توجه به اهمیت تولید و اشتغال انجام شود و در تصمیم‌گیری‌ها میان مصرف خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی توازن برقرار شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با تأکید بر اهمیت حفظ ظرفیت‌های تولیدی، گفت: محدودیت‌های انرژی نباید به گونه‌ای اعمال شود که به تولید و اشتغال آسیب جدی وارد کند، چرا که اشتغال از عوامل مهم ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است.

دوستی بر ضرورت منطقه‌ای شدن سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: مسائل اقتصادی هر منطقه باید متناسب با ظرفیت‌ها، نیازها و واقعیت‌های همان منطقه بررسی شود و استان‌ها می‌توانند در جلسات منطقه‌ای، موضوعات اولویت‌دار خود را مطرح و برای آن‌ها راهکارهای اجرایی ارائه کنند.

دوستی با تأکید بر ضرورت صیانت از ظرفیت‌های تولیدی کشور تصریح کرد: محدودیت‌های انرژی نباید به شکلی اعمال شود که به واحدهای تولیدی و اشتغال آسیب جدی وارد کند.

وی ادامه داد: تولید و اشتغال از عوامل مهم ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور هستند و تصمیمات حوزه انرژی باید به گونه‌ای اتخاذ شود که ضمن مدیریت منابع محدود، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال نیز مورد توجه قرار گیرد.

آمادگی برای شرایط جدید اقتصادی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در ادامه بر ضرورت آمادگی استان‌ها برای شرایط جدید اقتصادی تأکید کرد و گفت: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که هماهنگی میان دولت، استان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با تأمین و توزیع کالا می‌تواند در عبور از شرایط بحرانی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

دوستی افزود: اکنون باید از این تجربه استفاده کنیم و برای شرایط احتمالی آینده، مسیرهای تأمین کالا، تجارت جایگزین، کالاهای جایگزین و شیوه‌های مدیریت بازار را از قبل شناسایی و برای آنها برنامه داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به شرایط سخت اقتصادی تحمیل شده به کشور از سوی دشمنان به خصوص در جنگ اخیر گفت: با ظرفیت بزرگ ملت ایران و تدابیر، اقدامات و مدیریت دولت و استانداران از این مراحل سخت عبور کردیم.

وی تأکید کرد: مدیریت بازار باید از حالت واکنشی خارج شده و به سمت مدیریت پیش‌نگر حرکت کند؛ به این معنا که قبل از بروز مشکل، عوامل ایجادکننده آن شناسایی و برای کنترل آنها برنامه‌ریزی شود.

معاون وزیر کشور گفت: اصلاح نظام توزیع، رصد دقیق و مستمر قیمت‌ها، استفاده از داده‌های اقتصادی، شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت، توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای و حفظ ظرفیت‌های تولیدی، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند به مدیریت مؤثرتر بازار و تقویت ثبات اقتصادی کشور کمک کند.