تأکید بر تکمیل زنجیره تولید و ساماندهی رویدادهای مد و لباس

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتادمین جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، به استناد ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس، امروز به ریاست قادر آشنا و دبیری محسن گرجی و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی، برگزار شد.

قادر آشنا، در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های موجود در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون فرهنگی، بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، برای پیشبرد برنامه‌های حوزه مد و لباس تأکید کرد.

رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس، با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره تولید در حوزه مد و لباس، از ایده و طراحی تا تولید و ورود محصول به بازار، خواستار تدوین طرحی جامع، کاربردی و در عین حال مختصر شد.

او، خاطرنشان کرد: این طرح می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت مجلس، زمینه حمایت‌های قانونی و بودجه‌ای از برنامه‌های حوزه مد و لباس را فراهم کند.

آشنا، بر لزوم برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست مشترک میان کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف بررسی راهکارهای تکمیل زنجیره تولید و بازار، تأکید کرد.

او با اشاره به ظرفیت فرهنگ و هویت قومی و منطقه‌ای در حوزه مد و لباس، بر توجه به این ظرفیت در برگزاری رویدادهای استانی تأکید کرد و خواستار تقویت رویدادهایی با محوریت فرهنگ، هویت و پوشش اقوام و مناطق مختلف کشور شد.

رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس، همچنین ساماندهی فرآیند صدور مجوز رویدادهای مد و لباس و نظارت بر آنها را از موضوعات مهم این حوزه دانست و بر شناسایی دستگاه‌های صادرکننده مجوز، بررسی مبانی قانونی صدور مجوزها و تعیین دقیق حدود وظایف و اختیارات دستگاه‌ها تأکید کرد.

آشنا همچنین خواستار تهیه گزارشی از میزان اجرای وظایف دستگاه‌های عضو کارگروه، براساس قوانین بالادستی و بررسی میزان اقدامات عملیاتی دستگاه‌ها در این زمینه شد.

او در ادامه از لزوم پیگیری مصوبات جلسات پیشین و ارائه گزارش دقیق از روند اجرای مصوبات، از جمله مصوبه مرتبط با لباس دانش‌آموزی، در جلسات آتی شد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، برگزاری نشست مشترک اعضای کارگروه با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را به منظور "ارائه گزارش اقدامات و برنامه‌های کارگروه، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضا و بهره‌مندی از ظرفیت مجلس برای پیشبرد برنامه‌های این حوزه، ضروری دانست.

در ادامه این جلسه، محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های کارگروه ارائه کرد.

او در این گزارش، مهم‌ترین اقدامات، برنامه‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه ساماندهی مد و لباس کشور را تشریح کرد.

همچنین در این جلسه، گزارشی از مد حلال در جهان ارائه شد و وضعیت برگزاری و نظارت بر رویدادهای مد و لباس، تشکیل کمیته هوش مصنوعی کارگروه با همکاری انجمن طراحان لباس و پارچه ایران و وضعیت طراحی و تولید لباس دانش‌آموزی مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان، مقرر شد موضوعات مطرح‌شده از جمله تکمیل زنجیره تولید، ساماندهی مجوزها و نظارت بر رویدادهای مد و لباس، بررسی وظایف دستگاه‌های عضو و پیگیری مصوبات جلسات پیشین در دستور کار قرار گیرد و گزارش اقدامات انجام‌شده در جلسه آینده ارائه شود.