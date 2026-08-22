ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره به آخرین وضعیت جوی استان، اظهار داشت: بر اساس بررسی الگوهای پیشیابی هواشناسی، روند افزایش دما که از روزهای گذشته آغاز شده، برای امروز و فردا نیز تداوم خواهد داشت و دمای هوا به صورت نسبی حدود دو تا سه درجه دیگر افزایش پیدا میکند.
وی افزود: با این شرایط، یک توده هوای گرم در سطح استان استقرار مییابد و حداکثر دما در نواحی سردسیر استان به تدریج به حوالی ۴۰ درجه سانتیگراد و در نواحی گرمسیر نیز به حدود ۵۰ درجه و فراتر از آن خواهد رسید که این افزایش دما، میتواند بر فعالیتهای روزمره و مصرف انرژی تأثیر قابلتوجهی داشته باشد.
کارشناس هواشناسی استان با تأکید بر اینکه این توده هوای گرم، دستکم تا پایان هفته در سطح استان تداوم خواهد داشت و از شهروندان خواست: در روزهای گرم پیشرو، از قرار گرفتن طولانیمدت در معرض تابش مستقیم خورشید خودداری کرده و مایعات کافی مصرف نمایند؛ همچنین کشاورزان و دامداران نیز برنامهریزی خود را بر اساس این تغییرات دمایی تنظیم کنند تا با کمترین مشکل، این موج گرما را پشت سر بگذاریم.
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