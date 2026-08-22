  1. استانها
  2. ایلام
۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

دستگیری سارق میلیاردی طلاجات در ایلام

دستگیری سارق میلیاردی طلاجات در ایلام

ایلام - فرمانده انتظامی ایلام از دستگیری یکی از سارقان حرفه‌ای منازل و کشف ۱۲ میلیارد ریال طلاجات مسروقه در شهرستان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار روح الله گراوندی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در شهرستان ایلام، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و رصد اطلاعاتی، یکی از سارقان سابقه‌دار را شناسایی و پس از ۲۴ ساعت تعقیب و مراقبت، موفق شدند با هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات منسجم وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه به یک فقره سرقت منزل با همدستی یکی دیگر از سارقان اعتراف کرد.

سردار گراوندی با اشاره به بازسازی صحنه سرقت، گفت: ارزش طلاجات مسروقه در این پرونده ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده و متهم در تحقیقات اولیه اعلام کرده اموال مسروقه را در یکی از استان های همجوار به فروش رسانده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی و همدستان وی ادامه دارد.

کد مطلب 6923968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها