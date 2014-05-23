شیردوشان؛ آیین سنتی دامداران شمال/ تلاش برای ثبت ملی آیین شیردوشان اشکور در فهرست آثار ملی

به گزارش خبرنگار مهر، آیین شیردوشان بین مردمان اشکورعلیای رامسربیش از 100 سال قدمت دارد و هر ساله خرداد ماه در یکی از روستاهای منطقه برگزار می شود.

در این آیین سرگالش، گوسفندان را به مراتع اطراف برده و مدت چهار ماه گوسفندان را در آنجا نگهداری می کند و سرانجام آنها را به صاحبان آنان تحویل می دهد. با این کار، گوسفندان از مرتع محلی خارج شده و داخل مرتع تابستانی می شوند تا دامداران راحت تر علوفه زمستانی خود را جمع آوری کنند.

برگزاری جشن شیردوشان در رامسر

دهمین جشنواره شیرودشان در روستای میچ دهستان اشکور رامسر برگزار شد و استاندار مازندران در حاشیه این آیین به خبرنگار مهر گفت: بواسطه سالها کار در جهاد سازندگی به خوبی با مشکلات روستاها واقف بوده و از نزدیک شاهد مشکلات و زحمات طبقات محروم بودم.

ربیع فلاح جلودار افزود: درک درست از استعداد های مناطق روستایی و تدوین طرح ها و برنامه های مناسب این استعدادها، راهی صحیح برای باروری این ظرفیت هاست.

وی اضافه کرد : اگربتوانیم از فرهنگ غنی اسلامی و بومی استفاده کنیم بطور حتم آثار و تبعات آسیب های اجتماعی کاهش خواهد یافت و این مراسم سنتی یکی از آیین های کهن و بخشی از فرهنگ غنی ماست.

فلاح ادامه داد : منطقه اشکور از ظرفیت بالایی برخوردار است و تلاش همه دستگاههای اجرایی مانند منابع طبیعی در واگذاری زمین برای راه اندازی واحدهای تولیدی ، اجرای طرح های آبخیز داری و ... را می طلبد تا به جایگاه واقعی خود برسد.

وی گفت : کشاورزان و دامداران این منطقه اگر در قالب طرح های مشخص و ویژه شرکت های تعاونی، کارهای تولیدی را آغاز کنند، ازاعتبار دولتی برخوردار می شوند.

استاندار مازندران بر انجام سریع طرح های آبخیز داری در دهستان اشکور تاکید کرد و گفت: صنایع دستی و بومی منطقه تقویت و احیا شود.

وی همچنین از واگذاری بز تلفیق شده که از میزان شیر و گوشت دهی بالایی برخوردار هستند، به روستاییان خبر داد و گفت: ما حاضریم این گونه از بزها را به روستاییان بدهیم تا دامداری و تولیدات مربوط به این بخش در روستا توجیه اقتصادی داشته باشد.

شیردوشان بخشی از فرهنگ ماست

نماینده مردم شهرستان های رامسر ، تنکابن و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برگزاری مراسم سنتی شیر دوشان در سالی که به نام اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شده است، بخشی از فرهنگ ماست و سالها زمان برده است تا به این نقطه برسد.

شمس الله شریعت نژاد افزود : ملتی که به پیشینه خود اهمیت ندهند، نابود می شوند و این مراسم ریشه در هویت ما دارد.

وی با بیان این مطلب که اشکور بیشترین مهاجرت منطقه را در مازندران به خوداختصاص داده است، اظهار داشت: یافتن ریشه و اصالت، بسیار مهم بوده و باعث ارتقای هویت می شود و باید به داشته هایمان افتخار کنیم.

شریعت نژاد گفت: مراسم سنتی شیر دوشان یکی از مزیت های داخلی ما است و این مزیت باید در راستای ابلاغ کلی سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، به خوبی شناسایی شده و علاوه بر استفاده فرهنگی، بعد اقتصادی آن نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول خطاب به استاندار مازندران به بعد مسافت غرب مازندران به مرکز استان بویژه منطقه اشکور اشاره کرد و گفت: تفویض اختیار به مدیران شهرستانی از جمله خواسته های مهم ما است که باید توسط استاندار مازندران مورد عنایت قرار بگیرد.

نماینده مردم منطقه در خانه ملت، نوسان برق، نبود آب شرب و آب کشاورزی؛ لغزش و رانش کوه و نامناسب بودن زیر ساخت جاده ای و درمانگاه مناسب و پزشک ... را از جمله مشکلات دهستان اشکور دانست و تصریح کرد: اگر بتوانیم مردم اشکور را در روستاهایشان نگه داریم و برایشان اشتغال ایجاد کرده و تسهیلات واگذار کنیم، در آن صورت است که باید به خود نمره مثبت دهیم.

فرماندار رامسر نیز به خبرنگار مهر گفت: دهستان اشکور از مناطق حاصل خیز شهرستان رامسر است که محصولات کشاورزی آن نظیر فندق و گردو ، گیلاس و گل گاو زبان معروف است.

ثبت ملی شیردوشان

حسین سروری افزود : این جشنواره در راستای معرفی این ظرفیت ها برگزار شده است تا گردشگران این منطقه بکر را بشناسند و از مواهب طبیعی، آب و هوای مطبوع و فضای روستایی آن بهره ببرند.

وی از تلاش میراث فرهنگی این شهرستان برای ثبت ملی جشن شیر دوشان در فهرست آثار ملی نیز خبر داد.

به گزارش مهر، اهالی روستاهای اشکورعلیا در این روز، تمام گوسفندان خود را در یک مکان جمع می کنند و آنها را می دوشند و از بین خود یک نفر را به عنوان ˈ سرگالش انتخاب می کنند و آنگاه گوسفندان را تحویل سرگالش می دهند.

دهستان اشکوررامسر دارای 11 روستا با حدود دو هزار نفر جمعیت بوده که مردمان آن به سختکوشی، نجابت، تلاش و خدمت شهرت دارند و اغلب این روستاییان از راه کشاورزی و دامداری روزگار می گذرانند.

اجرای موسیقی و مسابقات بومی و محلی، برپایی بازارچه عرضه محصولات لبنی و تقدیر از فعالان تولید در منطقه از جمله برنامه های این جشنواره است.

روستای میج در فاصله 120 کیلومتری از شهر رامسر واقع شده است.