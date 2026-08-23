صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (یکشنبه، یکم شهریور) در ارتفاعات البرز مرکزی، در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق، گاهی شدید، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در برخی نقاط هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، رگبار و رعدوبرق و وزش باد دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: از اواخر هفته در اغلب مناطق کشور آسمانی صاف خواهیم داشت و طی پنج روز آینده در شمال شرق و شرق کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

وی درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (یکم شهریور) صاف تا کمی ابری، در بعدازظهر همراه با افزایش باد و گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک خواهد بود و حداکثر و حداقل دمای تهران به ۳۵ و ۲۴ درجه سانتیگراد می‌رسد.

ضیائیان تصریح کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعت‌ها افزایش وزش باد و افزایش ابر رخ خواهد داد.

وی یادآور شد: تا روز دوشنبه (۲ شهریور) با عبور موج ناپایداری از فراز منطقه، در برخی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و در پاره‌ای از مناطق، به‌ویژه در نیمه شمالی و ارتفاعات، بارش رگباری با احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و در بعضی مناطق نیز رخداد مه دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید سامانه بارشی موسمی در سه استان کشور، خاطرنشان کرد: بر اساس این هشدار، امروز یکشنبه، یکم شهریور، در جنوب شرق و جنوب فارس و ارتفاعات شمال و غرب هرمزگان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک محلی مورد انتظار است.