ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، تا اواسط هفته جوی پایدار در سطح استان گلستان حاکم خواهد بود.

وی افزود: طی این مدت، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و شرایط جوی نسبتاً آرامی در بیشتر مناطق گلستان خواهیم داشت.

معقولی ادامه داد: با توجه به شرایط جوی، وقوع پدیده گرد و غبار در نواحی مستعد استان نیز دور از انتظار نیست و شهروندان در این مناطق باید نسبت به کاهش کیفیت هوا توجه داشته باشند.

کارشناس هواشناسی گلستان همچنین با اشاره به روند دمایی استان گفت: طی روزهای پیش‌رو شاهد افزایش دما خواهیم بود و پیش‌بینی می‌شود بیشینه دمای هوا در نقاط مختلف استان به حدود ۳۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد برسد.

وی خاطرنشان کرد: روند افزایشی دما تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت و لازم است شهروندان در ساعات گرم روز، به‌ویژه در مناطق گرم‌تر استان، تمهیدات لازم را برای مقابله با گرما در نظر بگیرند.