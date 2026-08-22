موافقت آمریکا با فروش میلیاردی تجهیزات نظامی به نروژ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آپا آذ، وزارت امور خارجه آمریکا امروز شنبه با صدور بیانیه ای با فروش احتمالی تجهیزات نظامی خارجی به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار به نروژ موافقت کرد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه آمریکا، تجهیزات نظامی مذکور شامل ۲۱ فروند بالگرد «یواچ-۶۰ام بلک‌هاوک» (UH-۶۰M Black Hawk) و تجهیزات مرتبط با آن است.

این بسته شامل ۴۶ دستگاه خودرو، سامانه‌ های هشدار موشکی و اقدامات متقابل، تجهیزات ارتباطی و ناوبری، تیربار، تجهیزات امداد و نجات، تجهیزات ویژه شرایط آب‌ و هوایی سرد و آموزشی می شود.