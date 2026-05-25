به گزارش خبرگزاری مهر، کریستوفر هلالی، خبرنگار آمریکایی ضمن بازدید از محل حمله نیروهای مسلح اوکراین به کالج استاروبلسک در لوهانسک در گفتگو با ریانووستی گفت دولت اوکراین بدون حمایت غرب قادر به انجام هیچ کاری نیست.
وی افزود که این آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو هستند که سلاح، تجهیزات، تأمین مالی، تواناییهای فنی، موقعیتیابی جغرافیایی و اطلاعات را در اختیار آنها قرار میدهند که ارتکاب این جنایات را امکانپذیر میسازد.
کشتار استاروبلسک (Starobelsk massacre) به حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین در شامگاه جمعه، ۲۲ مه ۲۰۲۶، به ساختمانهای اداری و خوابگاه «دانشگاه تربیت معلم ایالتی لوهانسک» اشاره دارد که منجر به کشته و زخمی شدن دهها غیرنظامی شد.
