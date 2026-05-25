  1. بین الملل
  2. اروپا
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۷

روزنامه‌نگار آمریکایی: اوکراین بدون حمایت غرب قادر به ادامه جنگ نیست

روزنامه‌نگار آمریکایی: اوکراین بدون حمایت غرب قادر به ادامه جنگ نیست

یک روزنامه‌نگار آمریکایی، غرب را به خاطر حمایت از اوکراین، درباره جنایت حمله به کالج استاروبلسک مقصر دانست و گفت کی‌یف بدون حمایت ناتو قادر به انجام هیچ کاری نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستوفر هلالی، خبرنگار آمریکایی ضمن بازدید از محل حمله نیروهای مسلح اوکراین به کالج استاروبلسک در لوهانسک در گفتگو با ریانووستی گفت دولت اوکراین بدون حمایت غرب قادر به انجام هیچ کاری نیست.

وی افزود که این آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو هستند که سلاح، تجهیزات، تأمین مالی، توانایی‌های فنی، موقعیت‌یابی جغرافیایی و اطلاعات را در اختیار آنها قرار می‌دهند که ارتکاب این جنایات را امکان‌پذیر می‌سازد.

کشتار استاروبلسک (Starobelsk massacre) به حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین در شامگاه جمعه، ۲۲ مه ۲۰۲۶، به ساختمان‌های اداری و خوابگاه «دانشگاه تربیت معلم ایالتی لوهانسک» اشاره دارد که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد.

کد مطلب 6840234

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها