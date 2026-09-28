به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بیمهای سازمان تأمین اجتماعی در نامهای به مدیران کل تأمین اجتماعی استانها اعلام کرد، با توجه به موافقت هیأت مدیره سازمان، اقدامات لازم برای اصلاح جرائم تأخیر تأدیه حق بیمه اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ کارگاههای مشمول انجام شود.
بر اساس این نامه، کارفرمایانی که لیست حق بیمه اردیبهشتماه سال جاری را در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی در سامانه سازمان بارگذاری کرده و پس از رفع اختلال در سامانههای بانکهای ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات، نسبت به پرداخت حق بیمه متعلقه تا پایان تیرماه اقدام کردهاند، مشمول این اصلاح خواهند بود.
همچنین کارفرمایانی که به دلیل اختلال سامانههای بانکی، مبالغ مربوط به حق بیمه آنها پس از پایان مهلت قانونی مقرر در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی به حساب سازمان واریز شده است نیز در این فرآیند قرار میگیرند.
بر این اساس، در خصوص کارگاههای واجد شرایط، صرفاً اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواهد شد و جرائم تأخیر تأدیه مربوط به حق بیمه اردیبهشتماه ۱۴۰۵ اصلاح میشود.
معاونت بیمهای سازمان تأمین اجتماعی از مدیران کل استانها خواسته است اقدامات اصلاحی لازم را انجام داده و نتیجه را به کارفرمایان مربوطه اطلاع دهند.
بر اساس این نامه، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای اقدامات اصلاحی نیز بر عهده ادارات کل تأمین اجتماعی استانها قرار گرفته است.
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