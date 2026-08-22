۱۰۰ درصد اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان ایلام تخصیص یافت

روح الله نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تأمین معیشت بازنشستگان و ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات آنان، اظهار داشت: بر اساس ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، تصفیه مانده پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این اعتبار به مبلغ ۳۷ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان، به طور کامل تخصیص یافته و با تکمیل روندهای قانونی و مالی، پاداش پایان خدمت بازنشستگان به طور کامل تصفیه و مبالغ تعیین‌شده به حساب این افراد واریز می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام این اقدام را گامی مهم در مسیر تکریم بازنشستگان و شتاب در تصفیه طلب‌های پیشین این قشر دانست و گفت: این حمایت، بخشی از تعهدات دولت در قبال حقوق و معیشت بازنشستگان را محقق می‌کند و نشان از عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات معیشتی این قشر زحمتکش دارد.