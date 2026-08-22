به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر شنبه در نشست برنامهریزی ستاد گرامیداشت هفته وحدت که با حضور آیتالله حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد، با تبریک فرارسیدن ماه ربیعالاول و هفته وحدت اظهار کرد: وحدت و انسجام مردم، رمز ناکامی دشمنان است و آنچه طی سالهای اخیر نقشههای آنان را خنثی کرده، اتحاد، همدلی و انسجام میان مردم و مسلمانان بوده است.
استاندار کرمانشاه افزود: دشمنان در همسایگی کشورمان برنامههای متعددی برای ایجاد ناامنی و اختلاف داشتند، اما وحدتی که میان مردم شکل گرفته بود، اجازه نداد این توطئهها به نتیجه برسد.
وی کرمانشاه را نماد وحدت و همدلی دانست و گفت: هر فردی که وارد این استان شود، با وجود تنوع مذهبی و قومیتی، تفاوت و فاصلهای میان مردم اهل سنت و اهل تشیع احساس نمیکند؛ چرا که ارتباط نزدیک، احترام متقابل، روحیات مشترک و همدلی عمیقی میان مردم شکل گرفته است.
کرمانشاه الگوی همزیستی اقوام و مذاهب است
حبیبی با قدردانی از علما و روحانیون شیعه و سنی استان، نقش نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه را در تقویت وحدت برجسته دانست و اظهار کرد: تدابیر، راهنماییها و اشراف آیتالله غفوری بر مسائل مختلف موجب شده است وحدت در استان روزبهروز پررنگتر و نمایانتر شود.
وی با اشاره به برگزاری برنامههای هفته وحدت در سال گذشته خاطرنشان کرد: برنامههای سال گذشته نه تنها در کرمانشاه و غرب کشور، بلکه در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گرفت و برگزاری گسترده و آرام این مراسم در نقاط مختلف استان، افتخار بزرگی برای کرمانشاه رقم زد.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: فضای فرهنگی و اجتماعی کرمانشاه به دلیل تنوع مذهبی و قومی ویژگیهای خاص خود را دارد و ترکیب جمعیتی استان با برخی مناطق دیگر متفاوت است، اما آنچه همه مردم را به یکدیگر پیوند میدهد، مشترکات اعتقادی و فرهنگی است.
وی ادامه داد: همه ما پیامبر واحد، قرآن واحد و آرمانهای مشترک داریم و همین اشتراکات میتواند زمینهساز تقویت هرچه بیشتر وحدت و انسجام میان مردم باشد.
حبیبی تأکید کرد: هفته وحدت یک نماد و جلوه برجسته از وحدتی است که در طول سال در استان کرمانشاه جریان دارد و تلاش ما این است که برنامههای امسال با کیفیت و گستردگی بیشتری نسبت به سال گذشته برگزار شود.
استاندار کرمانشاه از برنامهریزی مدیریت شهری برای فضاسازی ویژه هفته وحدت خبر داد و گفت: در نشست اخیر با شهردار کرمانشاه و مدیران شهرداری بر این موضوع تأکید شد که فضای شهری مرکز استان در ایام هفته وحدت باید کاملاً متفاوت باشد.
وی افزود: به گونهای باید فضاسازی شود که هر شهروندی با خروج از منزل متوجه این مناسبت مهم شود و هفته وحدت را در سیمای شهر مشاهده کند.
حبیبی ادامه داد: فضاسازی شهری باید هم در روز و هم در شب جلوه ویژهای داشته باشد و مدیریت شهری برنامهریزیهای لازم را برای اجرای این موضوع انجام داده است.
برنامههای هفته وحدت به سراسر استان میرود
وی بر برگزاری برنامههای هفته وحدت در نقاط مختلف استان تأکید کرد و گفت: یکی از ویژگیهای برنامههای سال گذشته این بود که مراسم در نقاط مختلف استان برگزار شد و حضور مسئولان، علما و روحانیون در این برنامهها تأثیر بسیار زیادی داشت.
استاندار کرمانشاه افزود: امسال نیز نباید برنامههای هفته وحدت به مرکز استان محدود شود و لازم است در نقاط مختلف کرمانشاه برنامههای متنوعی برگزار شود.
وی با بیان اینکه برنامه مرکز استان به دلیل جایگاه آن گستردهتر و متفاوتتر خواهد بود، گفت: برای این برنامهها از سخنرانان ملی نیز دعوت خواهد شد تا برنامههای هفته وحدت با کیفیت بیشتری برگزار شود.
حبیبی با تأکید بر ضرورت حضور مسئولان در برنامههای هفته وحدت اظهار کرد: انتظار مردم برای حضور مسئولان در این برنامهها، انتظار بهجایی است و مسئولان باید در مناسبتها و برنامههای مختلف در کنار مردم حضور پررنگ داشته باشند.
وی این حضور را وظیفهای شرعی، دینی و اخلاقی دانست و افزود: مشروعیت و مسئولیت همه ما بر پایه قرآن، پیامبر اسلام (ص) و ارزشهای دینی است و بر همین اساس باید در تقویت وحدت و همدلی مردم نقشآفرینی کنیم.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: موضوع حضور مسئولان در برنامههای هفته وحدت در شورای اداری استان و همچنین شوراهای اداری شهرستانها مورد تأکید قرار خواهد گرفت تا مدیران حضور جدیتر و مؤثرتری در این برنامهها داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این هماهنگیها، برنامهریزی دقیق و جلوگیری از بروز مشکلات در روند اجرای برنامههای هفته وحدت است.
حبیبی در پایان بر استفاده از ظرفیت علما، روحانیون، مدیران و مجموعههای فرهنگی استان برای برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای هفته وحدت تأکید کرد و گفت: تقویت وحدت و حضور میدانی مسئولان در کنار مردم باید به عنوان یک رویکرد مستمر دنبال شود.
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