به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر پنجشنبه در سیوهشتمین همایش بزرگ وحدت اسلامی با محوریت «اندیشه امام شهید» که با حضور ائمه جمعه و جماعات، روحانیون و چهرههای برجسته اهل سنت و تشیع در تالار انتظار برگزار شد، اظهار کرد: وحدت در کرمانشاه یک شعار مناسبتی نیست، بلکه سرمایهای تاریخی و اجتماعی برای عبور از دشواریها و حرکت در مسیر توسعه است.
وی با اشاره به تقارن هفته وحدت با هفته دولت افزود: کرمانشاه خانه مشترک اقوام و مذاهب مختلف است و مردم این استان همواره در دفاع از تمامیت ارضی کشور، خدمت به زائران عتبات عالیات و مقابله با تهدیدها در کنار یکدیگر ایستادهاند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به تجربه استان در مواجهه با بحرانهای مختلف طی یک سال گذشته گفت: حوادثی همچون جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات دیماه نشان داد هرگاه مردم، علما، نخبگان و مسئولان در کنار هم قرار بگیرند، دشمن نمیتواند با فشار و ایجاد ناامنی، انسجام جامعه را خدشهدار کند.
حبیبی خدمترسانی عادلانه را مهمترین راه پاسداشت اعتماد عمومی عنوان کرد و گفت: مردم باید نتیجه این همدلی را در زندگی روزمره خود احساس کنند و آثار عدالت و توسعه را در شهر و روستا، بخشهای تولیدی، جادهها، مراکز درمانی و بهویژه در وضعیت معیشتی خود ببینند.
وی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی استان بیان کرد: کرمانشاه طی دو سال گذشته دو پله در رتبهبندی تولیدات کشاورزی کشور ارتقا یافته و از جایگاه ششم به رتبه چهارم رسیده است. سالانه حدود ۶ میلیون تن محصول زراعی و باغی در استان تولید میشود که جایگاه کرمانشاه را در تأمین امنیت غذایی کشور برجسته کرده است.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: تولید چغندرقند نیز از حدود ۳۰۰ هزار تن به نزدیک یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده و در بخش خرید تضمینی گندم، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی مستقیم در شبکه بانکی و میان کشاورزان استان ایجاد شده است.
حبیبی با اشاره به فعالیتهای انجامشده در حوزه صنعت گفت: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعداد ۵۵ طرح صنعتی با سرمایهگذاری بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و بیش از ۷۰ واحد صنعتی راکد نیز دوباره به چرخه تولید بازگشتهاند.
وی افزود: اجرای قانون تجارت مرزی تاکنون ۷۴ هزار خانوار در شهرستانهای پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و سرپلذهاب را تحت پوشش قرار داده و طی ۱۸ ماه گذشته بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عایدی مستقیم برای مشمولان این طرح ایجاد شده است.
استاندار کرمانشاه راهاندازی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین و فراهم شدن زمینه واردات خودرو را از دیگر اقدامات اقتصادی استان برشمرد و گفت: کرمانشاه با نزدیک به ۸۰۰ شرکت دانشبنیان و فناور، بر اساس ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رتبه ششم کشور را به دست آورده و این مجموعهها ارزشی بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان ایجاد کردهاند.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده برای مدیریت ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: بازیافت انرژی از بخار نیروگاهی و ورود ۳۰۰ مگاوات برق به مدار مصرف، همچنین استفاده از پسماند و زباله به جای سوختهای فسیلی در کارخانه سیمان کرمانشاه، از جمله اقدامات انجامشده در این حوزه است.
وی با اشاره به نقش اربعین در توسعه زیرساختهای استان اظهار کرد: مرز خسروی امسال پنج درصد افزایش تردد زائران را تجربه کرد و مرز سومار نیز برای نخستین بار با هدف تسهیل تردد زائران اباعبدالله الحسین(ع) مورد استفاده قرار گرفت.
استاندار کرمانشاه همچنین از ارتقای شاخصهای آموزشی استان خبر داد و گفت: کرمانشاه در ارزیابی عملکرد شورای آموزش و پرورش جایگاه مناسبی در کشور به دست آورده و راهاندازی ۵۰ مؤسسه قرآنی و ایجاد کلاسهای درس جدید از جمله اقدامات انجامشده در این بخش بوده است.
حبیبی در ادامه با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد ناامیدی و شکاف اجتماعی گفت: جنگ روانی دشمن همچنان ادامه دارد و هدف آن تضعیف اعتماد و انسجام جامعه است؛ بنابراین علما و روحانیون شیعه، سنی و اهل حق باید همچنان نقش خود را در امیدآفرینی، گفتوگو و تقویت همبستگی ملی ایفا کنند.
وی در پایان از نقش علما و ائمه جمعه استان در تقویت وحدت و ثبات اجتماعی قدردانی کرد و از هدایتهای آیتالله حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، ماموستا ملا قادر قادری، امام جمعه پاوه، ماموستا مرادی، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه و دیگر علمای حاضر در این نشست تجلیل کرد.
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